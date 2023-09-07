В Ізраїлі знайшли 4 ідеально збережені римські мечі віком 1900 років. ФОТО

Ізраїльські дослідники знайшли чотири римських мечі віком 1900 років в печері з видом на Мертве море.
Зброя чудово збереглася, а залізні леза досі були в дерев'яних футлярах.
Про знахідку розповіли у соцмережах Ізраїльського управління старожитностей (IAA) 6 вересня, повідомляє ВВС і CNN.
Мечі виявили у майже недоступній щілині, коли команда вчених фотографувала стародавній напис на сталактиті.
"Знайти єдиний меч – це рідкість, а чотири – це мрія! Ми терли очі, бо не могли повірити в це", – кажуть дослідники.
|Фото: IAA
Також в ізольованій печері знайшли пілум (метальний спис), шматки обробленого дерева, шкіри та металу.
Три мечі мали довжину 60-65 сантиметрів, а четвертий – 45 сантиметрів.
Археологи вважають, що мечі заховали юдейські повстанці після того, як "затрофеїли" їх у римської армії.
|Чотири римських мечі віком 1900 років знайшли в печері з видом на Мертве море
Директор Ізраїльського управління старожитностей Елі Ескусідо сказав журналістам, що сухий пустельний клімат навколо Мертвого моря уможливив збереження артефактів, які не вціліли б в інших місцях Ізраїлю.
"Це унікальна капсула часу, в якій зберігаються фрагменти сувоїв, монети часів Єврейського повстання, шкіряні сандалі, а тепер навіть мечі – гострі, наче їх тільки сьогодні сховали", – сказав Ескусідо.
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|Археологи вважають, що мечі заховали юдейські повстанці
Після знахідки печеру розкопали повністю. Там знайшли інші артефакти віком 6 тисяч і 2 тисячі років.
На вході в печеру знайшли бронзову монету часів Повстання Бар-Кохби (виступ населення Юдеї проти римлян) у 132-136 роках нашої ери.
|Також у печері знайшли пілум (метальний спис), шматки обробленого дерева, шкіри та металу
Нагадаємо, ізраїльські вчені заявили, що знайшли гробницю "повитухи Ісуса".
А у Хорватії знайшли старовинний корабель часів Римської імперії.
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