В Ізраїлі знайшли 4 ідеально збережені римські мечі віком 1900 років. ФОТО

Ізраїльські дослідники знайшли чотири римських мечі віком 1900 років в печері з видом на Мертве море.

Зброя чудово збереглася, а залізні леза досі були в дерев'яних футлярах.

Про знахідку розповіли у соцмережах Ізраїльського управління старожитностей (IAA) 6 вересня, повідомляє ВВС і CNN.

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Мечі виявили у майже недоступній щілині, коли команда вчених фотографувала стародавній напис на сталактиті.

"Знайти єдиний меч – це рідкість, а чотири – це мрія! Ми терли очі, бо не могли повірити в це", – кажуть дослідники.

Фото: IAA

Також в ізольованій печері знайшли пілум (метальний спис), шматки обробленого дерева, шкіри та металу.

Три мечі мали довжину 60-65 сантиметрів, а четвертий – 45 сантиметрів.

Археологи вважають, що мечі заховали юдейські повстанці після того, як "затрофеїли" їх у римської армії.

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Чотири римських мечі віком 1900 років знайшли в печері з видом на Мертве море

Директор Ізраїльського управління старожитностей Елі Ескусідо сказав журналістам, що сухий пустельний клімат навколо Мертвого моря уможливив збереження артефактів, які не вціліли б в інших місцях Ізраїлю.

"Це унікальна капсула часу, в якій зберігаються фрагменти сувоїв, монети часів Єврейського повстання, шкіряні сандалі, а тепер навіть мечі – гострі, наче їх тільки сьогодні сховали", – сказав Ескусідо.

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Археологи вважають, що мечі заховали юдейські повстанці

Після знахідки печеру розкопали повністю. Там знайшли інші артефакти віком 6 тисяч і 2 тисячі років.

На вході в печеру знайшли бронзову монету часів Повстання Бар-Кохби (виступ населення Юдеї проти римлян) у 132-136 роках нашої ери.

Також у печері знайшли пілум (метальний спис), шматки обробленого дерева, шкіри та металу

Нагадаємо, ізраїльські вчені заявили, що знайшли гробницю "повитухи Ісуса".

А у Хорватії знайшли старовинний корабель часів Римської імперії.