Вчені виявили екзопланету розміром з Нептун: її щільність не схожа на інші

Астрономи виявили нову екзопланету під назвою TOI-332b. Її фізичні властивості важко пояснити за допомогою сучасної теорії формування планет.

Про це пише Science Alert.

У Чумацькому Шляху мало екзопланет саме такого типу. Загалом уже виявили понад 5500 екзопланет – світів за межами Сонячної системи.

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Їх властивості, як радіус або відстань до зірки, зазвичай поширені. Але іноді трапляються рідкісні явища. Саме вони можуть стати ключем до відповіді на питання: як саме формуються та еволюціонують планетарні системи?

Одна з областей таких рідкісних явищ має назву Нептунова пустеля – область поблизу зірки, де немає планет завбільшки з Нептун. Але є мізерна кількість екзопланет, розташованих прямо в ній.

Нещодавно відкрита TOI-332b на відстані 727 світлових років від нас підпадає саме під ці характеристики.

Вимірювання впливу, яке вона справляє на світло зірки-господаря, показує, що її радіус у 3,2 рази перевищує радіус Землі (Нептун дорівнює 3,88 радіуса Землі), і планета обертається навколо зірки кожні 18,72 години.

Але команда астрофізиків під проводом Арес Осборн з Уорікського університету у Великій Британії з’ясувала ще дещо.

Гравітаційний вплив дозволив їй виміряти масу екзопланети. Вона досягає 57,2 маси Землі, коли маса Нептуна становить 17,15 маси Землі.

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Це вказує, що щільність TOI-332b – 9,6 грама на кубічний сантиметр. І це робить її однією найщільніших екзопланет Нептуна, які коли-небудь знаходили. Для порівняння: Нептун має щільність 1,64 грама на кубічний сантиметр, а Земля – 5,51 грама.

Моделювання також демонструє, що екзопланета має величезне щільне залізне ядро зі скелястим покровом і тонким шаром гелію та водню. Але атмосфери, як у Юпітера, немає.

Наразі вчені задалися питанням, куди вона поділася. Це явище зараз не можуть пояснити ні фотовипарофуванням, ні планетарною міграцією, які могли б вести до позбавлення атмосфери.

Одна з теорій говорить про гігантський удар об інший об’єкт. Припускають, що TOI-332b могла ніколи не нарощувати атмосферу взагалі. Але це питання будуть вивчати детальніше.

"Ця незвичайна планета перевіряє те, що ми зараз розуміємо про формування планет; як таке гігантське ядро існує без газової оболонки, залишається питанням без відповіді", – пишуть дослідники.

Раніше ми вже розповідали про утворення екзопланети розміром з Юпітер навколо крихітної зірки.