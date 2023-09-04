У МОН розповіли, хто і як може безкоштовно отримати ноутбуки та планшети для навчання

В Україні під час навчального року 2022-2023 1,5 млн дітей навчались дистанційно.
Однак не всі школярі мають гаджети, що є проблемою для якісного освітнього процесу.
У Міністерстві освіти та науки запевнили, що школярі можуть безкоштовно отримати ноутбук чи планшет, та розповіли який спосіб це можна зробити.
Хто може отримати безплатний гаджет для навчання?
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Першочергово скористатися такою послугою можуть діти з малозабезпечених або багатодітних сімей. Також внутрішньо переміщені школярі, діти з особливими освітніми потребами, інвалідністю або ті, хто позбавлені батьківського піклування.
У міністерстві зазначають, що пріоритетність також визначається по областях, де переважає дистанційне навчання. Зазвичай пристрої розподіляють пропорційно між цими областями України.
Перелік пріоритетних областей:
- Чернігівська;
- Сумська;
- Луганська;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Херсонська;
- Миколаївська;
- Одеська.
Як отримати ноутбук чи планшет?
Батькам потрібно написати заяву про потребу в гаджеті у закладі, де вчиться дитина. Школа, коли отримає планшети та ноутбуки, сама аналізує та вирішує як розподілити пристрої.
Міністерство освіти і науки наголосило, що не керує процесом, хто саме отримає цифровий пристрій і не може впливати на ці рішення.
Моніторити передачу гаджетів можна на дашборді від МОН. Школи можуть використати його, аби звірити кількість гаджетів з фактично наявними та поскаржитися у разі невідповідності.
Що робити, коли пристрій зламався
Бувають випадки, коли діти можуть випадково зламати гаджет, або ж він пошкодився через певну ситуацію. У такому разі батькам потрібно звернутися до свого закладу освіти. Оскільки школи є власниками отриманої від держави чи спонсорів техніки, вони мають намагатися забезпечувати відновлення пристрою самостійно.
Якщо пристрій не можливо зремонтувати, то школа мусить списати його за відповідною процедурою.
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