У Міносвіти розповіли, скільки першокласників буде у 2023 році

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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31 серпня 2023

До перших класів українських шкіл у 2023-2024 навчальному році підуть 340 тисяч дітей.

Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко 31 серпня.

Він додав, що минулого року до першого класу пішли 325 тисяч маленьких українців.

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Цьогоріч у закладах освіти допускатиметься як очна, так і дистанційна форма навчання. Це залежатиме від безпекової ситуації.

 Фото: YanaBrynza/Depositphotos

Вітренко зазначив, що учні в офлайні навчатимуться у дві зміни, щоб соціалізувати першокласників.

"Ми намагаємося організувати таким чином навчання, щоб соціалізувати в першу чергу першачків, які потребують цієї соціалізації та постійного перебування у суспільстві", – розповів він.

Нагадаємо, МОН визначили, що цьогоріч навчальний процес відбуватиметься у трьох форматах: очному, дистанційному і змішаному. За парти повернуться близько 500 тисяч учнів по всій країні.

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