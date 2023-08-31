У Міносвіти розповіли, скільки першокласників буде у 2023 році

До перших класів українських шкіл у 2023-2024 навчальному році підуть 340 тисяч дітей.
Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко 31 серпня.
Він додав, що минулого року до першого класу пішли 325 тисяч маленьких українців.
Цьогоріч у закладах освіти допускатиметься як очна, так і дистанційна форма навчання. Це залежатиме від безпекової ситуації.
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Вітренко зазначив, що учні в офлайні навчатимуться у дві зміни, щоб соціалізувати першокласників.
"Ми намагаємося організувати таким чином навчання, щоб соціалізувати в першу чергу першачків, які потребують цієї соціалізації та постійного перебування у суспільстві", – розповів він.
Нагадаємо, МОН визначили, що цьогоріч навчальний процес відбуватиметься у трьох форматах: очному, дистанційному і змішаному. За парти повернуться близько 500 тисяч учнів по всій країні.
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