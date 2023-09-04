Найбільше у серпні: влітку в Києві зафіксували 13 температурних рекордів

Сніжана Добромильська
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4 вересня 2023

Влітку цього року середня температура у Києві склала +21,6ºС, що на 1,2ºС перевищило кліматичну норму.

Таким чином це літо отримало шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року, зазначає Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними метеостанції, протягом літа 2023 року встановили 13 температурних рекордів. Один з них у червні, решту – у серпні.

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Найхолодніше було 4 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,9°С, а найспекотнішим та рекордним – 29 серпня. Саме тоді після полудня температура піднялась до +35,9°С.

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 Фото: ЦГО

Синоптики додають, що кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 242 мм, або 122% кліматичної норми. Найбільше їх випало у липні – дві місячні норми.

Нагадаємо, цьогоріч спека вплинула на весь світ, зокрема, забравши життя сотні людей в Індії.

Раніше в Антарктиді внаслідок глобального потепління загинули тисячі пташенят імператорських пінгвінів.

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