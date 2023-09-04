У "Дії" з'явились чотири нові послуги для родин з дітьми

В Україні в застосунку "Дія" запрацювали чотири послуги для сімей з дітьми.

Нові функції допоможуть подати заяву для оформлення допомоги, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Цифровізація соціальної сфери спрощує життя тисяч українців та економить сотні годин. Тепер на порталі "Дія" доступно ще більше соціальних сервісів, які допоможуть родинам подати заяву про отримання фінансової допомоги від держави", – зазначив міністр.

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Відтак, у додатку "Дія" з'явились чотири нових сервіси, де можна подати заяву задля:

допомоги на дитину одинокій матері або батьку;

допомоги при усиновленні дитини;

допомоги людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомоги людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Фото: IgorVetushko Depositphotos

Щоб отримати послуги, потрібно авторизуватися на порталі "Дія", вибрати необхідний сервіс, заповнити форму та засвідчити її електронним або Дія.Підписом, повідомив Федоров.

"Це все. Без нудних бюрократичних процедур, довгих черг і поїздок у держустанови. Зручно та швидко", – додав чиновник.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів перевів послугу "єМалятко" на постійну основу.

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