Послугу "єМалятко" перевели на постійну основу: які нововведення

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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12 серпня 2023

Після 3-х років експериментального етапу сервісу "єМалятко" Кабінет Міністрів перевів послугу на постійну основу.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Сьогодні 89% нових батьків обирають цю послугу.

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"Малятко" – це комплексна послуга для молодих батьків. Вона надає змогу на порталі "Дія" отримати одразу 9 сервісів, які необхідні при народженні дитини.   

 Фото: Europa Press News/Gettyimages.com 

Наразі замість однієї можна одразу оформити чотири обов’язкових послуги.

До них належать:

  • державна реєстрація народження та визначення походження дитини;
  • реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
  • внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому;
  • внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я (крім випадку, коли щодо дитини судом ухвалене рішення про встановлення факту народження дитини).

Водночас на вибір батькам пропонується отримати такі послуги:

  • декларування місця проживання дитини;
  • призначення допомоги при народженні дитини;
  • надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Якщо батьки претендують на призначення допомоги чи надання відповідного статусу, можна обрати:

  • видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (за умови реалізації відповідних послуг на порталі "Дія");
  • призначення допомоги на дітей, яких виховують у багатодітних сім’ях (за умови реалізації відповідних послуг на порталі "Дія").

Отримати комплексну послугу "єМалятко" можна на порталі "Дія" або офлайн у відділі ДРАЦС, через ЦНАП та закладах охорони здоров‘я, які надають медичну допомогу при пологах.

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Нагадаємо, "єМалятко" стало доступним онлайн у 2020 році. Це одна із найважливіших послуг в етапах будування цифрової держави.

Вона суттєво спростила оформлення пакету документів для новонароджених дітей

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