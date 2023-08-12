Послугу "єМалятко" перевели на постійну основу: які нововведення

Після 3-х років експериментального етапу сервісу "єМалятко" Кабінет Міністрів перевів послугу на постійну основу.
Про це повідомили на Урядовому порталі.
Сьогодні 89% нових батьків обирають цю послугу.
"Малятко" – це комплексна послуга для молодих батьків. Вона надає змогу на порталі "Дія" отримати одразу 9 сервісів, які необхідні при народженні дитини.
|Фото: Europa Press News/Gettyimages.com
Наразі замість однієї можна одразу оформити чотири обов’язкових послуги.
До них належать:
- державна реєстрація народження та визначення походження дитини;
- реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
- внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому;
- внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я (крім випадку, коли щодо дитини судом ухвалене рішення про встановлення факту народження дитини).
Водночас на вибір батькам пропонується отримати такі послуги:
- декларування місця проживання дитини;
- призначення допомоги при народженні дитини;
- надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".
Якщо батьки претендують на призначення допомоги чи надання відповідного статусу, можна обрати:
- видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (за умови реалізації відповідних послуг на порталі "Дія");
- призначення допомоги на дітей, яких виховують у багатодітних сім’ях (за умови реалізації відповідних послуг на порталі "Дія").
Отримати комплексну послугу "єМалятко" можна на порталі "Дія" або офлайн у відділі ДРАЦС, через ЦНАП та закладах охорони здоров‘я, які надають медичну допомогу при пологах.
Нагадаємо, "єМалятко" стало доступним онлайн у 2020 році. Це одна із найважливіших послуг в етапах будування цифрової держави.
Вона суттєво спростила оформлення пакету документів для новонароджених дітей.
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