Послугу "єМалятко" перевели на постійну основу: які нововведення

Після 3-х років експериментального етапу сервісу "єМалятко" Кабінет Міністрів перевів послугу на постійну основу.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Сьогодні 89% нових батьків обирають цю послугу.

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"Малятко" – це комплексна послуга для молодих батьків. Вона надає змогу на порталі "Дія" отримати одразу 9 сервісів, які необхідні при народженні дитини.

Фото: Europa Press News/Gettyimages.com

Наразі замість однієї можна одразу оформити чотири обов’язкових послуги.

До них належать:

державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому;

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я (крім випадку, коли щодо дитини судом ухвалене рішення про встановлення факту народження дитини).

Водночас на вибір батькам пропонується отримати такі послуги:

декларування місця проживання дитини;

призначення допомоги при народженні дитини;

надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Якщо батьки претендують на призначення допомоги чи надання відповідного статусу, можна обрати:

видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (за умови реалізації відповідних послуг на порталі "Дія");

призначення допомоги на дітей, яких виховують у багатодітних сім’ях (за умови реалізації відповідних послуг на порталі "Дія").

Отримати комплексну послугу "єМалятко" можна на порталі "Дія" або офлайн у відділі ДРАЦС, через ЦНАП та закладах охорони здоров‘я, які надають медичну допомогу при пологах.

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Нагадаємо, "єМалятко" стало доступним онлайн у 2020 році. Це одна із найважливіших послуг в етапах будування цифрової держави.

Вона суттєво спростила оформлення пакету документів для новонароджених дітей.