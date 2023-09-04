Заманив у гараж, змусив вжити наркотик: киянина судитимуть за зґвалтування 12-річної дівчинки

У Києві судитимуть 41-річного чоловіка, який зачинив у гаражі 12-річну дівчинку, змусив її вжити психотропну речовину та зґвалтував.

Ювенальні прокурори Дніпровської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт, повідомляє поліція Києва та Київська міська прокуратура.

Кривдник близько року таємно спілкувався по месенджеру з дівчинкою, яка виїхала з України та отримала соціальний прихисток за кордоном.

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Своїм близьким, зокрема мамі, дівчинка казала, що спілкується з однолітком.

Коли чоловік дізнався, що дівчинка тимчасово повернулась в Україну у квітні, то запросив її на зустріч нібито для "прогулянки та спілкування".

Під час зустрічі дитина захотіла поїхати додому, але він почав психологічно тиснути на неї та змусив піти у його гараж.

Фото: поліція Києва

"Перебуваючи під наглядом чоловіка, дівчинка не мала змоги покинути приміщення чи повідомити близьким про своє місцеперебування.

Там зловмисник змусив дівчинку вжити амфетамін, після чого, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував", – кажуть правоохоронці.

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Зачинивши дівчинку у гаражі, зловмисник пішов у власних справах на декілька годин. У цей час дівчинку розшукувала мама.

"41-річний киянин наказав дівчинці вимкнути телефон та змусив вжити амфетамін, після чого вона стала погано себе почувати. Зловмисник вирішив скористатись її безпорадним станом та зґвалтував дитину, після закрив в гаражі та пішов по своїх справах.

Оскільки донька не виходила на зв’язок, мати звернулась в поліцію із повідомленням про зникнення. За кілька годин ми розшукали дівчинку та затримали підозрюваного", – каже начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Валерій Джус.

Завдяки заяві про зникнення та оперативним діям поліції зловмисника затримали.

Відтоді він перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Речниця Київської прокуратури Надія Максимець повідомила "УП. Життя", що дівчинка отримала психологічну допомогу. Також Центр безоплатної правової допомоги надав адвоката для захисту її інтересів.

"Одразу після виявлення кримінального правопорушення потерпілу оглянули лікарі, забезпечено проведення невідкладних слідчих дій із залученням дитячого психолога на базі Центру захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя щодо дітей, які постраждали або стали свідками насильства (модель Барнахус).

В подальшому до її психологічної реабілітації долучились дитячі психологи Міжнародної благодійної організацій "Служба порятунку дітей". Дівчинку допитали під час досудового розслідування за участю психолога, тому більше її викликати до суду не будемо", – каже прессекретарка.

41-річного киянина звинувачують за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 152 – зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди,

ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі малолітньої особи,

ч. 1 ст. 309 – незаконне придбання та зберігання психотропної речовини без мети збуту,

ч. 3 ст. 314 – незаконне введення в організм малолітньої особи психотропних речовин.

Санкція найбільш тяжкої статті передбачає до 15 років позбавлення волі. У прокуратурі кажуть, що кривднику загрожує від 10 до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно у Києві поліція затримала чоловіка, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика в туалеті.