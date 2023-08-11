Апеляційний суд виніс вирок у резонансній справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті

Апеляційний суд виніс вирок у справі про групове зґвалтування 13-річної дівчинки на Закарпатті.

Троє підлітків зґвалтували свою подругу у 2021 році, а в березні 2023 року Воловецький районний суд звільнив кривдників від покарання, що викликало обурення та спричинило нові розгляди.

Тепер Апеляційний суд повернув справу в суд першої інстанції на повторний розгляд, повідомили "УП. Життя" адвокати потерпілої.

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Це лише короткий текст рішення, а повний текст з обґрунтуванням суд виголосить 16 серпня.

"Апеляційні скарги задовольнили частково та призначили новий розгляд у суді першої інстанції, тобто справу повертають до районного суду для її розгляду з самого початку.

Ми подавали апеляцію, щоб повністю задовольнити цивільний позов і посадити винних. Але апеляційні скарги задоволено лише частково", – кажуть у юридичній фірмі "Міллер".

Фото: JanPietruszka /Depositphotos

Розгляд справи відбувався протягом судових засідань 9 і 10 серпня. Спочатку суд задовольнив клопотання прокурорів і представників потерпілої дівчинки та почав дослідження аудіо- та відеозаписів судових засідань Воловецького суду, зокрема тих засідань, на яких допитували потерпілу та обвинувачених.

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10 серпня – дослідив висновки судових психіатричних експертиз та досудові доповіді з характеристикою обвинувачених.

Адвокати та прокурори звернули увагу на обставини, які призвели до незаконного та необґрунтованого вироку Воловецького суду.

"У дослідженні інших доказів, які на думку прокуратури та сторони потерпілої підтверджували б відсутність щирого каяття та визнання хлопцями вини, суд відмовив.

Після судом прийнято рішення перейти до дебатів. Прокурори та адвокати потерпілої наполягали на призначенні реального покарання та повному задоволенні цивільного позову", – кажуть юристи.

Обвинувачені заперечували проти призначення реального покарання та просили суд не задовольняти апеляційні скарги.

Повний текст рішення суду апеляційної інстанції оголосять 16 серпня – воно не підлягає оскарженню.

"Чи це рішення на користь потерпілої? Ми розуміємо, що розгляд справи затягнеться ще на якийсь період, потерпіла не отримає в найкоротший строк справедливого відшкодування, є ризик повторного її допиту в суді першої інстанції.

Звісно, ми зі свого боку будемо робити все можливе, аби уникнути потворного допиту її в суді, аби сам судовий розгляд пройшов з мінімальною участю потерпілої, а ухвалене рішення відповідало її інтересам", – коментує одна з представниць потерпілої дівчинки, адвокатка "ЮрФем: підтримки" Марта Змисла.

Окрім неї потерпілу представляють адвокати "ЮрФем: підтримки" Артем Крикун-Труш і Наталія Баранова, Ілля Воробйов з юридичної компанії "Міллер" та Роксолана Гера.