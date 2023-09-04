У Києві поліція затримала чоловіка, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика в туалеті

У Києві слідчі повідомили про підозру 43-річному чоловіку, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика.

Як з’ясували поліціянти, хлопчик разом з батьками відпочивав у парку "Партизанська слава", коли на нього напали, повідомляє поліція Києва.

"Близько 20 години вечора дитина пішла до вбиральні, яка знаходилась неподалік. В цей час за ним зайшов невідомий, силоміць заштовхав малолітнього у кабінку та намагався зґвалтувати", – кажуть правоохоронці.

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На крики дитини забіг перехожий та вибив двері кабінки. Очевидець тримав зловмисника та передав правоохоронцям, які його затримали.

Фото: Поліція Києва

Кривдником виявився 43-річний раніше не судимий киянин.

Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (замах на зґвалтування, вчинений щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди).

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Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше прикарпатця засудили до 15 років за ґратами за зґвалтування 6-річної дівчинки, яка жила по сусідству.