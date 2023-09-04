У Києві поліція затримала чоловіка, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика в туалеті

У Києві слідчі повідомили про підозру 43-річному чоловіку, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика.
Як з’ясували поліціянти, хлопчик разом з батьками відпочивав у парку "Партизанська слава", коли на нього напали, повідомляє поліція Києва.
"Близько 20 години вечора дитина пішла до вбиральні, яка знаходилась неподалік. В цей час за ним зайшов невідомий, силоміць заштовхав малолітнього у кабінку та намагався зґвалтувати", – кажуть правоохоронці.
На крики дитини забіг перехожий та вибив двері кабінки. Очевидець тримав зловмисника та передав правоохоронцям, які його затримали.
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Фото: Поліція Києва
Кривдником виявився 43-річний раніше не судимий киянин.
Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (замах на зґвалтування, вчинений щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди).
Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, раніше прикарпатця засудили до 15 років за ґратами за зґвалтування 6-річної дівчинки, яка жила по сусідству.
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