Вбивство у Дніпрі: ексдружина водія прокоментувала інцидент

У Дніпрі колишня дружина загиблого чоловіка, якого смертельно поранив поліціянт 29 серпня, Наталія Сілогава розповіла, що відбулося перед інцидентом з патрульною поліцією.

Жінка не була в автомобілі. Водночас спільні діти, які в той день передували разом з батьком, повідомили їй, що тато сідав за кермо напідпитку.

Про це вона розповіла в коментарі "Суспільному".

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29 серпня жінці зателефонували діти – 14-річний Давид та 12-річний Джумбері – й сказали, що батько хоче відвезти їх на море на три дні, аби відсвяткувати свій день народження.

Наталія Сілогава. Фото: Суспільне

"Я була у справах, коли діти зателефонували. Батько сказав їм зібратись терміново. Мене це не здивувало… Але я насправді відчувала, мені було не спокійно, я навіть розплакалася, але не телефонувала їм, щоб не засмучувати", – розповідає жінка.

Зі слів Наталі, вона не знала, що колишній чоловік був у нетверезому стані. Вона додала, що він не вперше сідав за кермо напідпитку й потрапляв у ДТП.

На питання, чому діти не сказали, що батько п’яний, ті відповіли, що "довіряють йому і не боялися".

Наталія звертає увагу, що в той день її в машині не було.

"Мене обурюють тік-токи, в яких говорять, що там була дружина. Мене там не було. Діти їхали з моїм колишнім чоловіком та його дівчиною. Це для мене важливо, адже мої діти дивляться соцмережі і це не приємно, коли їм бажають смерті", – додала вона.

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За її словами, нині підлітки подружжя потребують психологічної допомоги й невдовзі почнуть займатися зі спеціалістами.

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Фото: МВС

Нагадаємо, 29 серпня патрульний поліцейський смертельно поранив чоловіка у Дніпрі, який вів автомобіль напідпитку.

За даними правоохоронців, чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Копи використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю.

Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.

Патрульна поліція опублікувала відео, на якому видно порушення правил дорожнього руху автомобілем Jaguar 29 серпня та дії правоохоронців при спробі затримати порушників.

Правоохоронцю, який вистрелив у водія суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

За фактом посягання на життя патрульних відкрили провадження.