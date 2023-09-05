Оголив геніталії перед 9-річною дівчинкою: на Закарпатті затримали підозрюваного

На Закарпатті поліція затримала 29-річного чоловіка, який посеред вулиці оголив свої геніталії перед 9-річною дівчинкою.

Про це інформує Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, злочин стався 4 вересня у Берегівському районі Закарпатської області.

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На одній з вулиць міста чоловік оголив свій статевий орган перед малолітньою дитиною. Дівчинка злякалася й втекла. Про подію вона розповіла мамі, яка й викликала поліцію.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний раніше судимий 29-річний закарпатець.

Як повідомила речниця ГУНП у Закарпатській області Ганна Дан у коментарі для "УП. Життя", чоловік відбував покарання за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка з проникненням.

Наразі підозрюваного помістили у слідчий ізолятор.

"Зараз він затриманий у порядку статті 208 (Кримінального кодексу України – ред.) на 48 годин. Наші слідчі повідомили йому про підозру і звертатимуться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Там вже побачимо, яке рішення прийме суд. Я думаю, це буде завтра", – прокоментувала речниця.

Фото: Нацполіція Закарпаття

Закарпатцю інкримінують частину 2 статті 156 КК України – розбещення, вчинене щодо малолітньої дитини. Йому загрожує до 8-ми років позбавлення волі.

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Постраждала дівчинка, як зауважила Ганна Дан, наразі почувається добре та психологічної допомоги не потребує.

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