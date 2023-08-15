Прикарпатця засудили до 15 років тюрми за зґвалтування 6-річної дівчинки

На Івано-Франківщині покарали 53-річного чоловіка, який зґвалтував 6-річну дівчинку, що жила по сусідству.

Зловмисника засудили до 15 років позбавлення волі, повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Чоловік раніше вже був судимий за зґвалтування, але його випустили достроково.

Реклама:

"За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури 53-річного прикарпатця суд визнав винним у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України)", – кажуть правоохоронці.

Фото: deeblue /Depositphotos

У суді прокурор довів, що житель Надвірнянського району зґвалтував 6-річну дівчинку у жовтні 2022 року.

У стані алкогольного сп’яніння він прийшов на подвір’я до своїх сусідів, побачив, що поряд із дитиною немає батьків, заманив її за господарську будівлю і зґвалтував.

Кривдник погрожував, щоб дівчинка нікому про це не розповідала, інакше він її вб`є. Дитина розповіла лише мамі.

Дівчинка почала боятися кривдника та тікати, хоча раніше вона його добре знала та бавилася з ним.

Реклама:

Дідусь потерпілої розповів суду, що в той день сусід прийшов до нього, разом вони пили настоянку. За його словами, сусід був неадекватний, збуджений.

Пізніше мама дівчинки розповіла діду, що сусід зробив з дитиною, і між чоловіками почалась сварка.

Психологи та судмедексперти підтвердили, що дитина зазнала сексуального насильства з боку сусіда.

"Наявний страх, боязливість та тривожність…За результатами дослідження виявлено наявність травмуючого досвіду сексуального характеру, боязливість, страх незнайомих чи малознайомих чоловіків.

Присутні тенденції агресивності, що є наслідком самозахисту психіки від травмуючої ситуації", – йдеться у справі.

Кривдник не визнав провину на суді, але її повністю довели зібраними доказами.

Надвірнянський районний суд присудив чоловіку 13 років ув’язнення, але додав ще 2, які він не відбув минулого разу.

Інформацію про нього внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх.

Нагадаємо, раніше правозахисниця Лариса Денисенко розповіла "УП. Життя", хто і чому перешкоджає жінкам у пошуках покарання для ґвалтівника, і чи гуманніше система ставиться до потерпілих від насильства дітей.