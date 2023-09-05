"Була в безпорадному стані": на Львівщині чоловіка підозрюють в зґвалтуванні неповнолітньої

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 вересня 2023

На Львівщині затримали 34-річного місцевого мешканця за підозрою у зґвалтуванні 15-річної дівчини. 

У момент скоєння злочину чоловік був напідпитку, повідомляють в поліції області. 

За даними правоохоронців, 3 вересня близько 23:00 в одному з сіл чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину, скориставшись її "безпорадним станом". 

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Обвинувачений був у стані алкогольного сп’яніння й після зґвалтування втік з місця події. 

Фото: Поліція Львівської області

Чоловіку повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 20 років.

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Львівської області розповіла, що потерпіла була знайома з чоловіком. 

"До правоохоронців надійшло повідомлення про цей інцидент від випадкового очевидця", – додали в поліції.  

Раніше ми повідомляли, що на Київщині масажист зґвалтував підлітка, який має фізичні вади зі здоров’ям.

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