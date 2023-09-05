Карі стали синіми: очі таїландського немовляти змінили колір через препарат від COVID-19

Колір очей 6-місячного хлопчика змінився з карого на синій після прийняття "Фавіпіравіру" – противірусного препарату від COVID-19.

Про це повідомляє Live Science з посиланням на звіт, опублікований у науковому журналі Frontiers.

Випадок зафіксували у Таїланді. Немовля доставили у лікарню із підвищеною температурою та кашлем. Після позитивного тесту на COVID-19 йому дали таблетки "Фавіпіравіру" та сироп, що містить цей препарат.

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Через 18 годин після прийняття ліків мама хлопчика помітила, що його очі змінили колір з карого на синій. Під час огляду дитини лікарі зафіксували скупчення синього пігменту на обох рогівках.

Фото: Live Science

Немовля приймало "Фавіпіравір" протягом трьох днів, його стан покращився. Проте через дивний побічний ефект лікар обмежив вживання препарату.

Через п’ять днів після припинення лікування очі хлопчика знову стали карими.

"Зазвичай колір ока визначається райдужною оболонкою, а не рогівкою, і кількістю пігменту, який присутній у райдужній оболонці від народження", – пояснив виданню Вік Шарма, британський хірург-офтальмолог.

Саме тому зміна кольору очей була тимчасовою.

Як зазначає видання, згодом лабораторія виявила, що таблетки "Фавіпіравіру" світяться під ультрафіолетовим світлом.

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"Синій відтінок, спричинений "Фавіпіравіром", може бути результатом того, як організм переробляє препарат: коли препарат розщеплюється, він може вивільняти флуоресцентні хімічні речовини, які потім якимось чином накопичуються в рогівці", – зазначає видання.

За два тижні після одужання у хлопчика не виявили жодних проблем із зором. Проте видання зауважує, що довгострокові наслідки зміни кольору очей поки невідомі.

Як повідомляє Live Science, "Фавіпіравір" є противірусним препаратом, який використовують для лікування COVID-19 у Китаї, Індії, Японії, Таїланді тощо.

У 2021 році вперше зафіксували зміну кольору очей від його прийняття. Згодом також стали відомими випадки появи флуоресцентних плям на очах, нігтях та зубах пацієнтів.

У 2021 році "Фавіпіравір" почали виробляти в Україні.

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