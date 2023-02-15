"Ляньхуа цінвень форте": що відомо про недосліджений препарат проти COVID, який зареєстрував експосадовець МОЗ

Колишній заступник міністра охорони здоров’я зареєстрував китайський препарат на травах "Ляньхуа цінвень форте", який застосовувався для лікування COVID-19, застудних захворювань і грипу.
Таке рішення чиновник ухвалив попри висновок Державного експертного центру МОЗ України про відсутність підстав для державної реєстрації препарату.
Назву препарату "Українська правда. Життя" дізналася зі своїх джерел.
Нещодавно у Київській прокуратурі та СБУ повідомили, що заступнику очільника МОЗ інкримінують порушення встановленого порядку державної реєстрації лікарських засобів. За даними "УП. Життя", йдеться про Олександра Комаріду, якого звільнили з відомства 8 лютого.
|Препарат на травах "Ляньхуа цінвень форте". Фото: tabletki.ua
Виявилось, що заступник міністра зареєстрував недосліджений препарат "Ляньхуа цінвень форте", про що свідчить наказ МОЗ та додатки до нього.
|Фрагмент додатку до наказу МОЗ
Китайський препарат коштує в аптеках Києва 385-494 грн. До його складу входять наступні компоненти:
- форзиція звисаюча;
- жимолость японська;
- хвойник китайський (ефедра);
- щитовник товстокореневищний;
- вайда красильна;
- гіпс волокнистий;
- ментол;
- пачулі;
- родіоли рожевої кореневища з коренями;
- гуттуїнія серцелиста;
- абрикосу насіння;
- ревеню корінь;
- солодки голої корені та кореневища.
В описі препарату йдеться, що цей " традиційний китайський лікарський засіб сприяє виведенню теплотоксинів із легень та полегшує такі симптоми, як підвіщена температура, озноб, біль у м'язах, закладеність носа та нежить, сухість та біль у горлі, жовтий жирний наліт на язиці".
Лікар-інфекціоніст Євген Щербина у коментарі "Українській правді. Життя" порівняв китайський препарат з "золотими пірамідами Гордона", які активно рекламували 14 років тому і які треба було надягати на голову, щоб "позбутися" багатьох хвороб.
"Це якийсь ядерний набір травок без будь яких можливих в даному випадку доказів ефективності", – сказав Євген Щербина.
За словами Євгена Щербини, цей "препарат" є набором речовин рослинного походження.
"Набір доволі великий – 14 різних трав. У цього "набору" немає жоодного якісного рандомізованого клінічного дослідження (РКІ – є "золотим стандартом" клінічних досліджень), яке б свідчило про його ефективність при COVID-19, як і при будь якому іншому захворюванні", – говорить лікар.
Це саме стосується і досліджень його безпеки.
"Тобто пацієнтам пропонують щось, що більше схоже на "ящик Пандори", аніж на лікарський препарат – ніхто, в тому числі і його виробник, не знає, чи допоможе він чимось, і чи не помрете ви від нього швидше, ніж від "ковіду", – резюмує Євген Щербина.
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