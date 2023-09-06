У ЦГЗ розповіли, скільки людей постраждало від укусів змій від початку року

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 вересня 2023

Від початку року в Україні від укусів змій постраждали 52 людини, зокрема 15 дітей.

Водночас обійшлось без летальних випадків, повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Станом на 31.08.2023 в Україні, за даними територіальних адміністрацій, управлінь охорони здоров’я та установ, що були надані Центру громадського здоров’я, зареєстрували 52 звернення по медичну допомогу через ураження зміїною отрутою", – зазначають в установі.

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Звернення зареєстровані у таких областях:

  • Львівській і Житомирській – по 13 випадків;
  •  Полтавській – 8 випадків;
  • Закарпатській – 5 випадків; 
  • Дніпропетровській, Рівненській та Чернівецькій – по 3 випадки;
  • Київській – 2 випадки;
  • Івано-Франківській та Чернігівській – по 1 випадку.
 Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

За даними ЦГЗ, у 2021-2022 роках відповідних звернень було більше. У держустанові припускають, що українці стали проводити менше часу на природі через безпекову ситуацію та мінування територій.

Як вберегтись від укусів змій

У ЦГЗ надали рекомендації про те, як вберегтись від укусів змій:

  • обирайте одяг, який захистить від укусів: довгі цупкі штани та високі черевики; 
  • перевіряйте місце привалу – пошарудіть, постукайте палицею, аби налякати змію, якщо вона там є;
  • не торкайтеся руками неперевірених предметів;
  • якщо помітили змію, не робіть різких рухів і не наближайтеся до неї, намагайтеся не рухатися і зачекати поки вона відповзе, після чого повільно відійдіть; 
  • не намагайтеся зловити чи вбити змію, адже ці плазуни здебільшого проявляють агресію лише у разі небезпеки, наголошують у ЦГЗ. 

Якщо вас вкусила змія, треба якомога швидше звернутись до лікарні, щоб отримати фахову допомогу. Не рекомендовано: 

  • висмоктувати отруту;
  • накладати джут;
  • припікати рану;
  • вживати алкоголь.

Нагадаємо, в Україні мешкає 10 видів змій, і серед них немає жодної смертельно отруйної. Як розпізнати їх – УП.Життя пояснив герпетолог.

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