У ЦГЗ розповіли, скільки людей постраждало від укусів змій від початку року

Від початку року в Україні від укусів змій постраждали 52 людини, зокрема 15 дітей.
Водночас обійшлось без летальних випадків, повідомляє Центр громадського здоров'я.
"Станом на 31.08.2023 в Україні, за даними територіальних адміністрацій, управлінь охорони здоров’я та установ, що були надані Центру громадського здоров’я, зареєстрували 52 звернення по медичну допомогу через ураження зміїною отрутою", – зазначають в установі.
Звернення зареєстровані у таких областях:
- Львівській і Житомирській – по 13 випадків;
- Полтавській – 8 випадків;
- Закарпатській – 5 випадків;
- Дніпропетровській, Рівненській та Чернівецькій – по 3 випадки;
- Київській – 2 випадки;
- Івано-Франківській та Чернігівській – по 1 випадку.
|Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos
За даними ЦГЗ, у 2021-2022 роках відповідних звернень було більше. У держустанові припускають, що українці стали проводити менше часу на природі через безпекову ситуацію та мінування територій.
Як вберегтись від укусів змій
У ЦГЗ надали рекомендації про те, як вберегтись від укусів змій:
- обирайте одяг, який захистить від укусів: довгі цупкі штани та високі черевики;
- перевіряйте місце привалу – пошарудіть, постукайте палицею, аби налякати змію, якщо вона там є;
- не торкайтеся руками неперевірених предметів;
- якщо помітили змію, не робіть різких рухів і не наближайтеся до неї, намагайтеся не рухатися і зачекати поки вона відповзе, після чого повільно відійдіть;
- не намагайтеся зловити чи вбити змію, адже ці плазуни здебільшого проявляють агресію лише у разі небезпеки, наголошують у ЦГЗ.
Якщо вас вкусила змія, треба якомога швидше звернутись до лікарні, щоб отримати фахову допомогу. Не рекомендовано:
- висмоктувати отруту;
- накладати джут;
- припікати рану;
- вживати алкоголь.
Нагадаємо, в Україні мешкає 10 видів змій, і серед них немає жодної смертельно отруйної. Як розпізнати їх – УП.Життя пояснив герпетолог.
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