Пожежа знищила 16 км окупованого острова Джарилгач, доля тварин невідома

На тимчасово окупованому острові Джарилгач на Херсонщині було знищено майже 16 км територій внаслідок тривалої пожежі.

Майже вся заповідна зона острова вигоріла, а доля тварин – невідома. Про це повідомила директорка Джарилгацького національного природного парку Ірина Сабашенко у коментарі "Новинам Приазов’я" від "Радіо Свободи".

За її словами, пожежа виникла саме через те, що окупаційна російська влада облаштувала полігон на острові. Вона почалась приблизно 4-5 серпня, а закінчилась 11 серпня.

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"Скоріш за все, було загоряння рослинного покриву, тому так сталося. У нас вигоріла майже вся заповідна зона, там сконцентрована основна частина всіх цінних видів, всіх частин степових екосистем, рідкісних видів, які занесені до "Зеленої книги України", а доля тварин нам взагалі невідома", – заявила керівниця нацпарку.

Фото: Bogomaz Mykhailo/Вікіпедія

Вогонь міг знищити більшу частину унікальної екосистеми. Постраждали популяції всіх рідкісних рослин і тварин, зокрема копитних.

Ірина Сабашенко каже, що на відновлення рослинного покриву деяких видів знадобиться від 15 до 30 років.

Нагадаємо, Джарилгач – найбільший в Україні острів, розташований у Скадовському районі Херсонської області. На території розташований Джарилгацький національний природний парк, де живуть унікальні тварини і рослини.

Серед жителів заповідника – олень благородний, лань, муфлон, єнотовидний собака тощо. Раніше російські терористи вбивали червонокнижних білих лебедів для розваги, а також – хотіли відстрілювати рідкісних тварин.

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