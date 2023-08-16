Пожежа знищила 16 км окупованого острова Джарилгач, доля тварин невідома

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 серпня 2023

На тимчасово окупованому острові Джарилгач на Херсонщині було знищено майже 16 км територій внаслідок тривалої пожежі.

Майже вся заповідна зона острова вигоріла, а доля тварин – невідома. Про це повідомила директорка Джарилгацького національного природного парку Ірина Сабашенко у коментарі "Новинам Приазов’я" від "Радіо Свободи".

За її словами, пожежа виникла саме через те, що окупаційна російська влада облаштувала полігон на острові. Вона почалась приблизно 4-5 серпня, а закінчилась 11 серпня.

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"Скоріш за все, було загоряння рослинного покриву, тому так сталося. У нас вигоріла майже вся заповідна зона, там сконцентрована основна частина всіх цінних видів, всіх частин степових екосистем, рідкісних видів, які занесені до "Зеленої книги України", а доля тварин нам взагалі невідома", – заявила керівниця нацпарку.

 Фото: Bogomaz Mykhailo/Вікіпедія

Вогонь міг знищити більшу частину унікальної екосистеми. Постраждали популяції всіх рідкісних рослин і тварин, зокрема копитних.

Ірина Сабашенко каже, що на відновлення рослинного покриву деяких видів знадобиться від 15 до 30 років.

Нагадаємо, Джарилгач – найбільший в Україні острів, розташований у Скадовському районі Херсонської області. На території розташований Джарилгацький національний природний парк, де живуть унікальні тварини і рослини.

Серед жителів заповідника – олень благородний, лань, муфлон, єнотовидний собака тощо. Раніше російські терористи вбивали червонокнижних білих лебедів для розваги, а також – хотіли відстрілювати рідкісних тварин.

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