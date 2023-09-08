Лісовий пояснив, чому МОН вирішило писати "Росія" з великої літери в наказі

Міністерство освіти та науки випустило наказ про написання назви Росії з великої літери у документі, який стосується освіти українських дітей за кордоном.
Чому це довелось зробити, пояснив очільник МОН Оксен Лісовий.
"Що таке росія і хто такі росіяни мені добре відомо з досвіду моєї сімʼї, власного досвіду та досвіду моїх побратимів. Буквально з нуля.
Правопис "рф" з великої літери – помилка, але вимога нормопроєктування. Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном", – розповів він.
|Фото з соцмереж Оксена Лісового
У відповідному наказі МОН йдеться про те, що в іншому документі назву РФ потрібно змінити відповідно до норм українського правопису, тобто писати з великої літери.
|Попередній наказ
Йдеться про наказ МОН про нову програму для школярів, які навчаються за кордоном.
|Скриншот наказу
Водночас у коментарях до допису Оксена Лісового користувачка Ярина Бицька запитала, чи можна, щоб діти писали назву країни-терориста з малої букви. Міністр освіти відповів, що "тільки за".
|Скриншот коментаря під постом Лісового
Нагадаємо, наказ МОН про навчання школярів за кордоном зареєстрували наприкінці серпня. Нововведення ініціювали, щоб зменшити навантаження на дітей. Відтак школи зараховуватимуть оцінювання з предметів, спільних для закордонних і українських шкіл.
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