Лісовий пояснив, чому МОН вирішило писати "Росія" з великої літери в наказі

Міністерство освіти та науки випустило наказ про написання назви Росії з великої літери у документі, який стосується освіти українських дітей за кордоном.

Чому це довелось зробити, пояснив очільник МОН Оксен Лісовий.

"Що таке росія і хто такі росіяни мені добре відомо з досвіду моєї сімʼї, власного досвіду та досвіду моїх побратимів. Буквально з нуля.

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Правопис "рф" з великої літери – помилка, але вимога нормопроєктування. Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном", – розповів він.

Фото з соцмереж Оксена Лісового

У відповідному наказі МОН йдеться про те, що в іншому документі назву РФ потрібно змінити відповідно до норм українського правопису, тобто писати з великої літери.

Попередній наказ

Йдеться про наказ МОН про нову програму для школярів, які навчаються за кордоном.

Скриншот наказу

Водночас у коментарях до допису Оксена Лісового користувачка Ярина Бицька запитала, чи можна, щоб діти писали назву країни-терориста з малої букви. Міністр освіти відповів, що "тільки за".

Скриншот коментаря під постом Лісового

Нагадаємо, наказ МОН про навчання школярів за кордоном зареєстрували наприкінці серпня. Нововведення ініціювали, щоб зменшити навантаження на дітей. Відтак школи зараховуватимуть оцінювання з предметів, спільних для закордонних і українських шкіл.