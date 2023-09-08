Лежать на килимках вже 20 днів: у Чорногорії змагаються за титул "найлінивішого громадянина"

У Чорногорії в курортному містечку Брезна триває конкурс за звання "найлінивішого громадянина".

Семеро учасників пролежали на килимках вже 20 днів, пише CNN.

Сатиричний конкурс зініціювали ще 12 років тому, щоб висміяти популярний міф про чорногорців-ледарів.

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Цього року на початку конкурсу за титул "найлінивішого громадянина" змагалась 21 людина, але станом на 7 вересня їх залишилось лише сім.

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Чорногорія. Фото: ©fitopardo/GettyImages

За правилами, учасники не можуть стояти чи сидіти, бо за це їх одразу дискваліфікують.

Однак конкурсанти мають 10 хвилин кожні вісім годин, щоб сходити в туалет. Учасники також можуть читати та використовувати мобільні телефони та ноутбуки.

Переможець, який виявиться "найлінивішим" і протримається найдовше, отримає тисячу євро як винагороду.

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23-річний Філіп Кнежевич, який вперше бере участь у конкурсі, сказав, що впевнений у своїй перемозі.

"У нас тут є все, що нам потрібно, компанія чудова, час плине швидко", – поділився враженнями від змагання чоловік.













