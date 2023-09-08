У МОН назвали перелік обов'язкових предметів для учнів, які навчаються за кордоном

Діти за кордоном, які ходять у місцеві школи, дистанційно вивчатимуть не лише українську мову та історію України.
Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.
"Програма допоможе зберегти звʼязок цих дітей з Україною і мʼяко повернутися в нашу систему освіти після повернення додому.
Буде визначено пʼять шкіл у кожному регіоні, у кожній може бути як один, так і кілька класів", – пояснив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.
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Які предмети учні вивчатимуть в окремих класах (групах)
1-4 класи:
- Українські мова й література;
- Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).
5-9 класи:
- Українська мова;
- Українська література;
- Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);
- Історія України. Всесвітня історія (6 клас);
- Історія України (7–9 класи);
- Основи правознавства (9 клас);
- Географія (8–9 класи).
10-11 класи:
- Українська мова;
- Українська література;
- Історія України;
- Громадянська освіта (10 клас);
- Географія (11 клас);
- Захист України.
За потреби також учні зможуть отримати індивідуальні консультації з вчителями: по 1 на тиждень для учнів 1-4 класів та по дві для 5-11 класів.
Нагадаємо, що у МОН вирішили спростити навчання українським дітям за кордоном. Щоб зменшити навантаження, обрали предмети, які треба буде додатково відвідувати, щоб отримати документ про освіту з української школи. За попередніми оцінками фахівців, це навчання займатиме 6-8 годин на тиждень.
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