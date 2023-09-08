У МОН назвали перелік обов'язкових предметів для учнів, які навчаються за кордоном

Діти за кордоном, які ходять у місцеві школи, дистанційно вивчатимуть не лише українську мову та історію України.

Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.

"Програма допоможе зберегти звʼязок цих дітей з Україною і мʼяко повернутися в нашу систему освіти після повернення додому.

Реклама:

Буде визначено пʼять шкіл у кожному регіоні, у кожній може бути як один, так і кілька класів", – пояснив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Які предмети учні вивчатимуть в окремих класах (групах)

1-4 класи:

Українські мова й література;

Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5-9 класи:

Українська мова;

Українська література;

Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);

Історія України. Всесвітня історія (6 клас);

Історія України (7–9 класи);

Основи правознавства (9 клас);

Географія (8–9 класи).

10-11 класи:

Українська мова;

Українська література;

Історія України;

Громадянська освіта (10 клас);

Географія (11 клас);

Захист України.

За потреби також учні зможуть отримати індивідуальні консультації з вчителями: по 1 на тиждень для учнів 1-4 класів та по дві для 5-11 класів.

Нагадаємо, що у МОН вирішили спростити навчання українським дітям за кордоном. Щоб зменшити навантаження, обрали предмети, які треба буде додатково відвідувати, щоб отримати документ про освіту з української школи. За попередніми оцінками фахівців, це навчання займатиме 6-8 годин на тиждень.

Реклама: