Державі пропонують оплачувати навчання студентам, які погодяться мобілізуватись: нардеп створив законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує державі оплачувати навчання студентам, які погодяться добровільно мобілізуватись до війська.

Ініціатива належить нардепу від "Слуги народу" Георгію Мазурашу, якого торік визнали рекордсменом за кількістю поданих законопроєктів.

Законопроєкт № 9672-1 з’явився на сайті Парламенту 5 вересня.

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Мазурашу пропонує внести зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у якій йдеться:

"Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Ініціатор законопроєкту пропонує додати таке уточнення:

"Громадяни зазначених категорій можуть за власним бажанням дати згоду на призов на військову службу під час мобілізації, у такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти без жодних виплат з боку цих громадян".

Наразі пропозиція тільки подана для ознайомлення.

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Нагадаємо, раніше у Раді зареєстрували законопроєкт, який скасовує відстрочку від мобілізації для студентів віком 30+ років, що здобувають не послідовну вищу освіту або другу й більше.