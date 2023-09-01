"Сам перевірив свою кандидатську": Лісовий розповів, чому відмовився від наукового ступеня

Після добровільної відмови міністра освіти і науки Оксена Лісового від наукового ступеня НАЗЯВО припинило перевірку роботи на плагіат.

Як заявив очільник МОН в інтерв'ю "Суспільному", він разом з головою освітнього комітету Верховної Ради Сергієм Бабаком, який також відмовився від ступеня, "самі перевірили свої кандидатські".

Коментуючи скандал довкола плагіату, міністр пояснив, що кандидатську писав у 2010-2011 роках, "коли інструментів перевірки на плагіат не було". Додав, що писав роботу "достатньо швидко".

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"Я був директором позашкільного навчального закладу, який отримав статус національного. Мені тоді послали сигнали, що на посаді має бути принаймні кандидат – я повинен був захиститися.

Тобто я захищав кандидатську формальною мотивацією, а не тому, що науковець, який хотів присвятити карʼєру науковій діяльності. Це стало однією з причин, чому я відмовився від кандидатської", – зазначив Лісовий.

Оксен Лісовий. Фото з Facebook

Нині щоб відмовитися від наукового ступеня, науковець має написати заяву на ім'я міністра, завірити її нотаріально та передати в МОН. Протягом 10 днів відомство видає наказ про позбавлення особи наукового ступеня.

"У випадку зі мною відмова не підважує інститут науки. Статуси, як і доплати, наукою повинні набувати ті, хто нею займається", – додав Лісовий.

Нагадаємо, суд відкрив справу проти НАЗЯВО через припинення перевірки плагіату в роботах Оксена Лісового й Сергія Бабака після того, як вони добровільно відмовилися від наукових ступенів.

Позов подав член НАЗЯВО та юрист Микита Андрєєв, який просить суд визнати бездіяльність Нацагентства щодо перевірки плагіату в їхніх роботах.

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Він також вимагає зобовʼязати НАЗЯВО негайно розглянути повідомлення щодо можливих фактів академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації у наукових роботах Лісового й Бабака.

Нагадаємо, після призначення Оксена Лісового міністром освіти науковці звинуватили його у плагіаті в дисертації з філософії, яку він захистив у 2012 році.

Оксен Лісовий разом з головою комітету з питань освіти Сергієм Бабаком подали роботи на перевірку до НАЗЯВО. Міністр обіцяв, що у разі підтвердження недоброчесності він відмовиться від наукового ступеня.

19 травня Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Лісовий першим відмовився від ступеня кандидата наук, а Бабак – від докторського ступеня.

Згодом у НАЗЯВО перевірку їхніх дисертацій призупинили, мовляв, агентство не може перевіряти дисертацію в людини, яка не має наукового ступеня.

У травні суд відкрив адміністративне провадження щодо визнання протиправною постанову уряду про добровільну відмову від наукового ступеня. Це означає, що механізм добровільної відмови від наукового ступеня можуть скасувати.