"Сам перевірив свою кандидатську": Лісовий розповів, чому відмовився від наукового ступеня

Після добровільної відмови міністра освіти і науки Оксена Лісового від наукового ступеня НАЗЯВО припинило перевірку роботи на плагіат.
Як заявив очільник МОН в інтерв'ю "Суспільному", він разом з головою освітнього комітету Верховної Ради Сергієм Бабаком, який також відмовився від ступеня, "самі перевірили свої кандидатські".
Коментуючи скандал довкола плагіату, міністр пояснив, що кандидатську писав у 2010-2011 роках, "коли інструментів перевірки на плагіат не було". Додав, що писав роботу "достатньо швидко".
"Я був директором позашкільного навчального закладу, який отримав статус національного. Мені тоді послали сигнали, що на посаді має бути принаймні кандидат – я повинен був захиститися.
Тобто я захищав кандидатську формальною мотивацією, а не тому, що науковець, який хотів присвятити карʼєру науковій діяльності. Це стало однією з причин, чому я відмовився від кандидатської", – зазначив Лісовий.
|Оксен Лісовий. Фото з Facebook
Нині щоб відмовитися від наукового ступеня, науковець має написати заяву на ім'я міністра, завірити її нотаріально та передати в МОН. Протягом 10 днів відомство видає наказ про позбавлення особи наукового ступеня.
"У випадку зі мною відмова не підважує інститут науки. Статуси, як і доплати, наукою повинні набувати ті, хто нею займається", – додав Лісовий.
Нагадаємо, суд відкрив справу проти НАЗЯВО через припинення перевірки плагіату в роботах Оксена Лісового й Сергія Бабака після того, як вони добровільно відмовилися від наукових ступенів.
Позов подав член НАЗЯВО та юрист Микита Андрєєв, який просить суд визнати бездіяльність Нацагентства щодо перевірки плагіату в їхніх роботах.
Він також вимагає зобовʼязати НАЗЯВО негайно розглянути повідомлення щодо можливих фактів академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації у наукових роботах Лісового й Бабака.
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|Фото: AntonioGravante/Depositphotos
Нагадаємо, після призначення Оксена Лісового міністром освіти науковці звинуватили його у плагіаті в дисертації з філософії, яку він захистив у 2012 році.
Оксен Лісовий разом з головою комітету з питань освіти Сергієм Бабаком подали роботи на перевірку до НАЗЯВО. Міністр обіцяв, що у разі підтвердження недоброчесності він відмовиться від наукового ступеня.
19 травня Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Лісовий першим відмовився від ступеня кандидата наук, а Бабак – від докторського ступеня.
Згодом у НАЗЯВО перевірку їхніх дисертацій призупинили, мовляв, агентство не може перевіряти дисертацію в людини, яка не має наукового ступеня.
У травні суд відкрив адміністративне провадження щодо визнання протиправною постанову уряду про добровільну відмову від наукового ступеня. Це означає, що механізм добровільної відмови від наукового ступеня можуть скасувати.
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