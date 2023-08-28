В Індії вчителька наказала дітям побити однокласника-мусульманина: школу закрили

В Індії шкільна вчителька закликала учнів побити їхнього 7-річного однокласника-мусульманина.
Інцидент стався у приватній сільській школі округу Музафарнагар, повідомляє BBC.
На відео, що поширилось мережею, видно, як вчителька каже дітям сильніше бити хлопчика по спині, поки він стоїть і плаче.
"Чому ви б'єте його так слабо? Вдарте його сильніше. Вдар його по спині... У нього обличчя червоніє, тож бий його по спині", – кричить "педагог".
Сім'я хлопчика розповіла, що його побили за помилку в табличці множення.
Однак 60-річна вчителька Тріпта Тьягі посилалася на віру хлопчика і принизливо говорила про "магометанських дітей", коли ініціювала побиття.
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|Вчителька заявила, що їй "не соромно" за свої дії. Фото: NDTV
27 серпня індійський чиновник з питань освіти Шубхам Шукла заявив, що інцидент розслідують.
Видання Indian Express також дізналось, що в школі не було ні світла, ні вентиляторів, ні належних секцій для різних класів.
Зрештою, влада індійського штату Уттар-Прадеш закрила школу, бо вона "не відповідала критеріям департаменту освіти".
Тепер 50 учнів школи переведуть до державної школи або до інших шкіл, розташованих поблизу.
Батько потерпілого повідомив про інцидент у поліцію і забрав сина зі школи, але не висунув звинувачень.
Поліціянти зареєстрували справу проти вчительки, але не заарештували її.
Індійська опозиція вважає вчинок вчительки злочином на ґрунті ненависті та вимагає справедливого покарання для Тріпти Тьягі.
Водночас сама Тьягі заявила телеканалу NDTV, що їй "не соромно" за свої дії. Мовляв, вона так контролює дітей.
Нагадаємо, раніше в Індії суддям заборонили називати жінок "блудницями", "старими дівами" та іншими сексистськими прізвиськами.
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