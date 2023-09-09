У Києві попрощалися з релігієзнавцем Ігорем Козловським. ФОТО

У Києві попрощалися з українським вченим та релігієзнавцем Ігорем Козловським, який помер 6 вересня.
Відспівування та панахида відбулися у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.
"УП. Життя" публікує декілька фото з церемонії.
На прощання з науковцем прийшли громадські діячі, журналісти та політики.
|Усі фото: Дмитро Ларін/УП
|Відспівування відбулося о 12:00 в монастирі, панахида – о 13:00 у дворі монастиря
Ігоря Козловського поховають на Байковому кладовищі.
|На прощання з Козловським прийшов український громадський та державний діяч Антон Дробович (зліва)
|До монастиря завітали колеги та знайомі Ігоря Козловського
|Попрощатися прийшов народний депутат та сержант ЗСУ Єгор Фірсов
|"Тато... Ти був для мене всім світом. Люблю тебе безмежно. Спочивай з миром" – написав син Ігоря Козловського Олександр
|За словами головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої, Козловський був "неймовірною Людиною"
Нагадаємо, Ігор Козловський помер у ніч проти 6 вересня. Йому було 69 років.
Науковець родом з Донеччини. Після початку війни в Україні у 2014 році він не покинув малої Батьківщини. 27 січня 2016 року бойовики так званої "ДНР" взяли його в полон за проукраїнську позицію.
Козловський перебував у полоні 700 днів, його обміняли 27 грудня 2017 року.
В Україні він працював старшим науковим співробітником у відділенні релігієзнавства Інституту філософії НАН України.
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