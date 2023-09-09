"У моєму тілі знайшли 15 уламків". Історія прикордонника, який віддав службі в армії 27 років

Віктор – прикордонник з позивним "Отшел". Він віддав службі в армії 27 років.

Про його історію розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Військовий обороняв країну ще з 2014 року. За два тижні до повномасштабного вторгнення його звільнили у запас.

Реклама:

Віктор планував відпочинок. Поїхав відвідати батьків у Рівненській області. Але з початком повномасштбної війни плани змінилися. Уже 26 лютого 2022 року він прибув назад до військової частини.

Фото: ДПСУ

Підрозділ, де проходив службу "Отшел", перший важкий бій зустрів у населеному пункті Степне. Потім разом із побратимами він утримував позиції в інших містечках Донецької області.

У квітні Віктору довелося рятувати свого пораненого командира після танквого обстрілу. Під час цього він сам отримав важкі поранення.

"У моєму тілі знайшли 15 уламків, три з них залишились у мене – на пам’ять", – каже прикордонник.

Отшел зазначає, що на війні страшно – так, як і у 2014 році. Відзначає й своїх побратимів.

"Без допомоги моїх побратимів я би загинув. Тому одразу після перемоги хочу зібрати усіх їх за столом, відзначити свою нагороду та подякувати кожному. Там, на нулі, я знайшов справжніх друзів, за ними тепер піду куди завгодно", – додає Віктор.

Реклама:

Раніше ми розповідали про 55-річного бійця Нацгвардії, який працює фронтовим водієм.