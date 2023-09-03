З роботи в Італії – на війну в Україні. Історія 55-річного фронтового водія НГУ

Юрій Фревлик – 55-річний боєць Національної гвардії України. Наразі він працює фронтовим водієм на одному з найважчих напрямків – у Серебрянському лісі.

У Нацгвардії розповіли про його історію боротьби з російськими окупантами.

Юрій майже половину життя жив у Італії. Але у перші ж дні після повномасштабного вторгення РФ повернувся до України.

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"Я, як колишній прапорщик прикордонних військ, не міг сидіти в Італії. Я там працював останні 22 роки. Тому звільнився, і 3 березня 2022 року я вже був в Україні. Я – громадянин Україні, і хотів допомогти своїй Батьківщині" – каже військовий.

Фото: НГУ

В Україні отримав посаду водія. Його задача – вчасно підвозити снаряди та бійців на позиції. І це стосується будь-яких обставин і умов. Юрій виконує задачі на позашляховику.

"Оскільки машина повнопривідна, підвищеної прохідності, тож виконуємо завдання в складних умовах. Виїжджаємо на позиції в Серебрянському лісі. Виводимо на позиції танки, і вдень, і вночі. Дороги погані, лісові. Колії такі, що бампера на машині немає, бо його відриває. Ями до метра вглибину, вода, нічого не видно", – розповідає Юрій.

Також він додає, що іноді довозять і продкути разом із розвідниками та саперами або шукають нові позиції для танків і самохідної артилерії.

Під час виконання завдань військовий не раз потрапляв під обстріли. Але вдавалося вижити навіть у складних ситуаціях.

"Буває, що потрапляємо під обстріли. Якщо починаються прильоти, то треба якомога швидше виїжджати. Давлю на газ і дивлюся вперед. У нас це називаються "валимо". Ліс обстрілюється повністю. Якщо виїжджати на позиції до САУ, то там менше обстрілів. Але ось учора попали під роздачу, але дав Бог – приїхали всі живі", – каже боєць НГУ.

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Розповідає, що росіяни добре бачать їх і починають обстріли.

Сьогодні у підрозділі Юрія називають "дідом". Але він не ображається.

"Чому б і ні? Борода все сива – значить, дід", – жартує чоловік.

Раніше ми розповідали історію водія Нацгвардії України про бої в лісі під Кремінною.