"Не треба романтизувати війну": історія військового, який підірвався на міні й втратив стопу. ФОТО

У Львові проходить реабілітацію 34-річний поранений військовослужбовець Сергій Євтушенко, який у червні цього року підірвався на міні й внаслідок чого втратив стопу.

Через два місяці після поранення армієць одягнув протез, повідомляють в Першому медичному об’єднанні Львова.

Сергій народився й жив у селі Тинне Рівненської області. До 24 лютого 2022-го він працював будівельником, однак в той день вирішив змінити професію й добровільно доєднався до сил територіальної оборони.

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Перший рік ніс службу в рідному регіоні на кордоні з Білоруссю. У квітні цього року він перевівся до 3-ї окремої штурмової бригади, яка воює в одній з найгарячіших точок, зокрема на Бахмутському напрямку.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Там 13 червня Сергій отримав поранення.

"Ми йшли змінювати хлопців. Побратим, який йшов попереду, підірвався на міні. Я підбіг йому допомагати та не зауважив, що прямо біля нього лежить ще одна міна. Один неправильний рух і я теж підриваюсь.

Пам'ятаю кожну секунду. Чую клацання і вся земля летить догори разом зі мною. Коли я оговтався, то побачив, що пальців на одній нозі немає", – каже чоловік.

Сергій сам наклав собі турнікет та поповз до точки евакуації.

Далі – три лікарні, в кожній з яких хірурги намагалися зберегти кінцівку бійцю, після чого його направили у Львів.

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"Сергій поступив до нас у важкому стані з ознаками інфікування стопи та гомілки. Після огляду медиками, аби уникнути поширення інфекції, було ухвалено рішення про повторну ампутацію лівої нижньої кінцівки", – каже хірург лікарні Владислав Богуцький.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Зрештою, рана успішно загоїлася й чоловік зміг одягнути штучну кінцівку.

Після опанування ходьби на протезі військовий хоче навідати побратима, з яким в червні підірвався на мінах і який втратив обидві кінцівки. Після цього чоловік має намір повернутися у військо.

"Війну не треба романтизувати. Війна – це запах горілої людської плоті та болю", – додав боєць.

Нагадаємо, військовослужбовець, який отримав важке поранення в середині лютого 2023 року, коли куля застрягла біля його серця, одужав й повернувся на фронт.