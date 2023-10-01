Куля пройшла в кількох сантиметрах від серця: історія військового із Миколаївщини

Влітку 2022 року 49-річний військовий Ігор Білоконенко отримав важке поранення внаслідок ворожого обстрілу. Осколок пройшов крізь бронежилет, пробив легеню та застряг у хребті, розповідають у МОЗ.

Бійцю пощастило, що куля не заділа серце. Проте він повністю втратив здатність ходити.

Коли чоловік потрапив на реабілітацію, йому довелося заново вчитися базовим речам, зокрема сидіти.

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"Як би дивно не звучало, але першою мотивацією рухатися попри біль стала згубна звичка курити. Саме через неї він доволі швидко навчився пересідати з лікарняного ліжка на крісло колісне", – кажуть у МОЗ.

Ігор Білоконенко. Фото: МОЗ

За рік реабілітації Ігорю вдалося відновити здатність ходити. Як розповідає військовий, найбільше за цей час йому запам’яталося відчуття, як на нозі запрацював перший м’яз.

Наразі чоловік мріє знову сісти на велосипед. А після реабілітації планує повернутися до автошколи, у якій він викладав раніше.

Вперше на захист Батьківщини Ігор Білоконенко став ще у 2014 році. Коли почалося повномасштабне вторгнення – пішов добровольцем до ЗСУ.

Військовий розповідає, у 2014 році пережив дуже багато болю, тому повномасштабна війна його не злякала – він був готовий до неї морально та фізично.

Ігор зізнається, найбільше на фронті його вразила рішучість побратимів. На його думку, саме такі незламні люди щодня наближають перемогу України.

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Нагадаємо, раніше писали про реабілітацію захисника, який ледь не втратив ногу після поранення під час боїв у Бахмуті.