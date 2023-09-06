9 операцій, щоб зберегти ногу: у Львові реабілітують захисника, який отримав поранення в боях за Бахмут

У Львові на реабілітації перебуває 33-річний Павло Пацерук, який отримав важке поранення у Бахмуті.

У військового був ризик ампутації кінцівки після осколкового поранення, але після дев'яти операцій та чотирьох місяців боротьби лікарям вдалось зберегти ногу, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.

До повномасштабної війни мешканець Кривого Рогу та батько двох дітей Павло не мав жодного досвіду військової служби. Утім, після 24 лютого він вирушив до "військкомату" (теперішні ТЦК СП), щоб стати на захист рідної землі. Лише через два тижні та п'яти спроб потрапити на фронт чоловіка взяли до війська.

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На фронті Павло отримав псевдо "Паха". Через пів року військовому надали звання молодшого лейтенанта, після чого він став командиром механізованого взводу.

Павло Пацерук. Обидва фото: Перше медичне об'єднання Львова

На початку березня, у розпал боїв за Бахмут, Павло отримав поранення під час мінометного обстрілу.

"Один зі снарядів розірвався зовсім поруч. На адреналіні командир (Павло – ред.) продовжив бігти кілька секунд, а потім відчув пекельний біль, подивився на ноги, а ті всі в крові. Власноруч наклав собі два турнікети і повз до найближчого будинку", – переповідають лікарі історію військового.

Тоді ж пораненого Павла евакуювали до найближчого стабілізаційного пункту, де медики змогли зупинити кровотечу.

Потім у Новомосковську, що на Дніпропетровщині, медики реанімували захисника, після чого його відправили у Львів, а тоді Чернівці. Протягом лікування з Павлом була його дружина Надія.

Нині Павло ходить з однією милицею, його реабілітація продовжується

Зараз військовий перебуває у Львові в центрі "Незламні", де хірургам вдалось врятувати праву ногу Павла від ампутації.

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"На стопі утворився пролежень, тому воїн не відчував ноги. Ми робили все можливе, щоб зберегти кінцівку: боролись із запальними процесами, відновлювали нормальне кровопостачання і чутливість. Для цього – протезували артерії та вени та пересадили гомілковий нерв. За чотири місяці боротьби кінцівку вдалось зберегти", – розповідають медики.

Сьогодні Павло вже може ходити з однією милицею, але його реабілітація триває.

Нагадаємо, у Львові проходить реабілітацію 34-річний поранений військовослужбовець Сергій Євтушенко, який у червні цього року підірвався на міні й втратив стопу.