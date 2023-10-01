Військовий облік жінок: що змінюється з 1 жовтня

З 1 жовтня 2023 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою будуть зобов'язані стати на військовий облік.

Згідно із наказом №313 Міністерства оборони, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком (від 18 до 60 років), і здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних.

Однак це не означає мобілізацію до війська, вона є добровільною.

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Заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, повинні подавати списки тих, хто має стати на військовий облік до ТЦК за два місяці до завершення навчання.

Жінки, які отримали медичну чи фармацевтичну освіту до 30 грудня 2022 року і не перебували на військовому обліку – можуть працевлаштуватися без постановки на облік до 2026 року.

Професії, з якими потрібно стати на військовий облік

Всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту чи працюють за такими спеціальностями: лікар, стоматолог, акушерка, сестра медична, фармацевт та провізор, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо мають стати на військовий облік.

У МОЗ наголошують, що ця норма не нова та діє ще з 1992 року. Тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебувають на військовому обліку. Але, якщо до цього часу вони на облік не ставали, то мають це зробити з 1 жовтня.

Це відбуватиметься в добровільному порядку до 2026 року. Після – жінки не зможуть працевлаштуватися без постановки на військовий облік.

На військовий облік жінки-медики мають стати після 1 жовтня 2023 року.Igor Vetushko/Depositphotos

Виїзд за кордон для жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік з 1 жовтня, наразі не обмежений.

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З 1 жовтня жінки деяких спеціальностей, споріднених з військово-обліковими, за бажанням також можуть стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Спочатку затвердили 14 таких професій та спеціальностей, а згодом список розширили. Жінки даних спеціальностей НЕ підлягаютьобов’язковому військовому обліку, але в можуть це робити за власним бажанням.

Як стати на військовий облік

Стати на військовий облік жінки мають самостійно. Процедура реєстрації здійснюється в ТЦК в добровільному порядку.

Документи, які потрібні для реєстрації:

заява про взяття на облік;

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотокартки 3х4.

Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби.

Медкомісія у військовозобов’язаних жінок має проходити, як і в чоловіків: повинні оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Єдина відмінність – жінки мають пройти ще огляд у гінеколога.

Жінки, які стають на військовий облік, підлягають лише добровільній мобілізації. ryzhiq/Depositphotos

Жінки, що перебувають на військовому обліку, матимуть такі ж обовʼязки, як і чоловіки. Вони можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Відстрочку від мобілізації матимуть вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці до трьох років. Якщо жінку вже призвали, то вона може бути звільнена з тих самих причин.

Також жінка може отримати відстрочку по догляду за дитиною до шести років, якщо цей догляд визначений у медичному висновку.

Медики-матері отримують право на відстрочку, якщо виховують дітей самостійно, мають трьох і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їхній чоловік служить в ЗСУ.

Для цього необхідно відвідати свій ТЦК та СП та надати усі підтверджуючі документи.

Що буде, якщо не стати на військовий облік з 1 жовтня

Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року.

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Тобто кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих 3 років.

Ухилення від військового обліку прирівнюється до адміністративного правопорушення. Відтак, військовозобов’язаній можуть виписати штраф від 850 до 1700 гривень.



