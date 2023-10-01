Військовому та біологу Біжану Шаропову присвоїли звання "Героя України" посмертно

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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1 жовтня 2023

Українському військовому та біологу Біжану Шаропову посмертно присвоїли звання "Героя України".

Про це повідомив його друг, науковець Антон Сененко, із посиланням на указ Президента України.

"Біжане, чуєш...

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Тобі Героя України дали. З удостоєнням ордена "Золота Зірка". Там пишуть, що це за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Так, помилки немає.Так і пишуть - ШАРОПОВУ Біжану Рашидовичу, солдату. Прізвище – капслоком. Я перевірив.

Помилка лиш в тому, що в дужках написано – (посмертно)" – написав колега. 

 Фото: Біжан Шаропов/Facebook

Біжан Рашидович Шаропов – український науковець, фізіолог, і боєць 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Він був активним учасником Революції Гідності, у 2014-2015 рр. воював у батальйоні "Айдар". Після служби захистив кандидатську та почав викладати. Біжан Шаропов був головою Ради молодих вчених Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України у 2019-2021 роках, науковим співробітником відділу нервово-м'язової фізіології Інституту фізіології.

З початком повномасштабного вторгення він приєднався до лав ЗСУ. З квітня 2022-го року його вважали зниклим. Лише у 2023-му році прийшла звістка про загибель Біжана Шаропова

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Також на честь нього створили Меморіальну стипендію. На неї відкрили прийом заявок. Стипендія покриває стажування в кращих світових лабораторіях для вивчення найбільш сучасних наукових методів досліджень. 

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