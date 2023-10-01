Військовому та біологу Біжану Шаропову присвоїли звання "Героя України" посмертно

Українському військовому та біологу Біжану Шаропову посмертно присвоїли звання "Героя України".

Про це повідомив його друг, науковець Антон Сененко, із посиланням на указ Президента України.

"Біжане, чуєш...

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Тобі Героя України дали. З удостоєнням ордена "Золота Зірка". Там пишуть, що це за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Так, помилки немає.Так і пишуть - ШАРОПОВУ Біжану Рашидовичу, солдату. Прізвище – капслоком. Я перевірив.

Помилка лиш в тому, що в дужках написано – (посмертно)" – написав колега.

Фото: Біжан Шаропов/Facebook

Біжан Рашидович Шаропов – український науковець, фізіолог, і боєць 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Він був активним учасником Революції Гідності, у 2014-2015 рр. воював у батальйоні "Айдар". Після служби захистив кандидатську та почав викладати. Біжан Шаропов був головою Ради молодих вчених Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України у 2019-2021 роках, науковим співробітником відділу нервово-м'язової фізіології Інституту фізіології.

З початком повномасштабного вторгення він приєднався до лав ЗСУ. З квітня 2022-го року його вважали зниклим. Лише у 2023-му році прийшла звістка про загибель Біжана Шаропова.

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Також на честь нього створили Меморіальну стипендію. На неї відкрили прийом заявок. Стипендія покриває стажування в кращих світових лабораторіях для вивчення найбільш сучасних наукових методів досліджень.