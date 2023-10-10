Рівень тривожності на 3 з 5: який ментальний стан молоді в Україні. Опитування

Молодь в Україні віком від 14 до 34 років оцінює свій рівень тривожності за останні тижні в середньому в 3 бали з 5.

Де 1 – відсутність тривоги, а 5 балів – постійна присутність тривожного стану.

Про це свідчать результати дослідження проєкту опитувань ЮНІСЕФ U-Report з організацією Teenergizer, яка допомагає молодим людям дбати про своє здоровʼя, проведеного у вересні 2023 року.

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На питання, як часто протягом останніх тижнів ви відчували надмірну психологічну тривогу або паніку, з якою не могли впоратись, учасники опитування відповіли (1 – ніколи, 5 – постійно):

1 – 18%;

2 – 24%;

3 – 27%;

4 – 17%;

5 – 14%.

Скрін результатів дослідження

Молодь відповіла так:

51% – час від часу або рідко відчували непереборну тривожність;

21% – дуже часто за останні тижні відчувають сильну тривогу;

18% – почувають себе добре і не перебувають в психологічному тиску.

Автори дослідження зазначають, що молодь оцінила свій рівень байдужості до речей, які їх раніше цікавили, в 3 бали.

"Час від часу українська молодь відчуває байдужість до того, що раніше приносило задоволення", – кажуть дослідники.

Скрін результатів дослідження

На питання, з ким молоді комфортно було б поговорити про стрес та втому, 50% відповіли, що з близьких друзями.

Стільки ж респондентів хотіли б поговорити про свій стан з психологом чи консультантом, а ще 30% сказали про рідних.

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У рамках дослідження молодих людей запитали про те, як часто вони звертаються по психологічну допомогу, перебуваючи у пригніченому стані, на що:

55% відповіли, що ніколи не звертаються по допомогу;

32% звертаються по неї, але рідко;

11% респондентів шукають допомоги часто або постійно.

В опитуванні взяли участь 3 357 людей.

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