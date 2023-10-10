Рівень тривожності на 3 з 5: який ментальний стан молоді в Україні. Опитування

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 жовтня 2023

Молодь в Україні віком від 14 до 34 років оцінює свій рівень тривожності за останні тижні в середньому в 3 бали з 5. 

Де 1 – відсутність тривоги, а 5 балів – постійна присутність тривожного стану. 

Про це свідчать результати дослідження проєкту опитувань ЮНІСЕФ U-Report з організацією Teenergizer, яка допомагає молодим людям дбати про своє здоровʼя, проведеного у вересні 2023 року. 

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На питання, як часто протягом останніх тижнів ви відчували надмірну психологічну тривогу або паніку, з якою не могли впоратись, учасники опитування відповіли (1 – ніколи, 5 – постійно): 

  • 1 – 18%;
  • 2 – 24%;
  • 3 – 27%;
  • 4 – 17%;
  • 5 – 14%.
Скрін результатів дослідження 

Молодь відповіла так:

  • 51% – час від часу або рідко відчували непереборну тривожність; 
  • 21% – дуже часто за останні тижні відчувають сильну тривогу; 
  • 18% – почувають себе добре і не перебувають в психологічному тиску.  

Автори дослідження зазначають, що молодь оцінила свій рівень байдужості до речей, які їх раніше цікавили, в 3 бали. 

"Час від часу українська молодь відчуває байдужість до того, що раніше приносило задоволення", – кажуть дослідники. 

Скрін результатів дослідження 

На питання, з ким молоді комфортно було б поговорити про стрес та втому, 50% відповіли, що з близьких друзями. 

Стільки ж респондентів хотіли б поговорити про свій стан з психологом чи консультантом, а ще 30% сказали про рідних.

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У рамках дослідження молодих людей запитали про те, як часто вони звертаються по психологічну допомогу, перебуваючи у пригніченому стані, на що: 

  • 55% відповіли, що ніколи не звертаються по допомогу; 
  • 32% звертаються по неї, але рідко; 
  • 11% респондентів шукають допомоги часто або постійно. 

В опитуванні взяли участь 3 357 людей. 

Раніше ми спілкувалися з психологинею й розповідали про емоції під час війни. 

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