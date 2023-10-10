Рівень тривожності на 3 з 5: який ментальний стан молоді в Україні. Опитування

Молодь в Україні віком від 14 до 34 років оцінює свій рівень тривожності за останні тижні в середньому в 3 бали з 5.
Де 1 – відсутність тривоги, а 5 балів – постійна присутність тривожного стану.
Про це свідчать результати дослідження проєкту опитувань ЮНІСЕФ U-Report з організацією Teenergizer, яка допомагає молодим людям дбати про своє здоровʼя, проведеного у вересні 2023 року.
На питання, як часто протягом останніх тижнів ви відчували надмірну психологічну тривогу або паніку, з якою не могли впоратись, учасники опитування відповіли (1 – ніколи, 5 – постійно):
- 1 – 18%;
- 2 – 24%;
- 3 – 27%;
- 4 – 17%;
- 5 – 14%.
|Скрін результатів дослідження
Молодь відповіла так:
- 51% – час від часу або рідко відчували непереборну тривожність;
- 21% – дуже часто за останні тижні відчувають сильну тривогу;
- 18% – почувають себе добре і не перебувають в психологічному тиску.
Автори дослідження зазначають, що молодь оцінила свій рівень байдужості до речей, які їх раніше цікавили, в 3 бали.
"Час від часу українська молодь відчуває байдужість до того, що раніше приносило задоволення", – кажуть дослідники.
|Скрін результатів дослідження
На питання, з ким молоді комфортно було б поговорити про стрес та втому, 50% відповіли, що з близьких друзями.
Стільки ж респондентів хотіли б поговорити про свій стан з психологом чи консультантом, а ще 30% сказали про рідних.
У рамках дослідження молодих людей запитали про те, як часто вони звертаються по психологічну допомогу, перебуваючи у пригніченому стані, на що:
- 55% відповіли, що ніколи не звертаються по допомогу;
- 32% звертаються по неї, але рідко;
- 11% респондентів шукають допомоги часто або постійно.
В опитуванні взяли участь 3 357 людей.
Раніше ми спілкувалися з психологинею й розповідали про емоції під час війни.
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