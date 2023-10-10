Поліція розслідує понад 50 фактів сексуального насильства окупантів над українцями

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 жовтня 2023

Національна поліція розслідує 54 справи щодо скоєння сексуального насилля російськими військовими щодо українців. 

19 російським військовим вже оголосили підозри, повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". 

За його словами, наразі триває процедура оголошення підозрюваних у міжнародний розшук. 

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Деяким військовим РФ про підозру повідомили заочно – у вересні поліція вручила підозру військовослужбовцю Росгвардії, який зі спільниками з березня до жовтня 2022 року під час окупації Херсона вчинив насильницькі дії щодо понад 200 українців.

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Фото: ondacaracola photography/GettyImages

"Їх били, катували, обмежували в їжі, воді. Щонайменше щодо 24 осіб окупанти застосовували сексуальні тортури у вигляді ударів струмом по статевих органах", – сказав голова Нацполіції. 

Він додав, що після звільнення Київської області було встановлено факти сексуального насильства щодо жінок та дітей. Найменшій постраждалій дитині чотири роки, зазначив Вигівський. 

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Нагадаємо, найбільше сексуальних злочинів російських військовослужбовців проти українців та українок зафіксовано в Херсонській області. 

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Раніше ми повідомляли, що прокуратура зафіксувала 154 факти сексуального насилля з боку росіян.

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