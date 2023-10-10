Поліція розслідує понад 50 фактів сексуального насильства окупантів над українцями

Національна поліція розслідує 54 справи щодо скоєння сексуального насилля російськими військовими щодо українців.
19 російським військовим вже оголосили підозри, повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, наразі триває процедура оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.
Деяким військовим РФ про підозру повідомили заочно – у вересні поліція вручила підозру військовослужбовцю Росгвардії, який зі спільниками з березня до жовтня 2022 року під час окупації Херсона вчинив насильницькі дії щодо понад 200 українців.
Читайте також: "Хотіли зняти із себе шкіру": психологи розповіли про стан зґвалтованих росіянами жінок та способи порятунку
|Фото: ondacaracola photography/GettyImages
"Їх били, катували, обмежували в їжі, воді. Щонайменше щодо 24 осіб окупанти застосовували сексуальні тортури у вигляді ударів струмом по статевих органах", – сказав голова Нацполіції.
Він додав, що після звільнення Київської області було встановлено факти сексуального насильства щодо жінок та дітей. Найменшій постраждалій дитині чотири роки, зазначив Вигівський.
Читайте також: "Іноземні медіа бачать у воєнних злочинах атракціон з кімнатою страху". Правозахисниця Лариса Денисенко про сексуальне насильство
Нагадаємо, найбільше сексуальних злочинів російських військовослужбовців проти українців та українок зафіксовано в Херсонській області.
Раніше ми повідомляли, що прокуратура зафіксувала 154 факти сексуального насилля з боку росіян.
Читайте також: Сексуальне насильство – цілеспрямована зброя росіян у війні проти українців