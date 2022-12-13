Прокуратура зафіксувала 154 факти сексуального насилля з боку росіян

ОНОВЛЕНО 13 грудня о 16:27

З початку повномасштабного вторгнення прокурори зафіксували вже 154 факти сексуального насильства, пов’язаного з війною, з боку окупантів.

На Херсонщині російські окупанти впродовж 4 місяців ґвалтували жінку, повідомляють в Офісі генпрокурора.

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Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури – зокрема, обливали окропом.

На деокупованих територіях встановлюють нові факти сексуального насильства, пов’язаного з війною.

Там працюють спільні мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів та психологів.

"Вже повідомлено про підозру 6 військовослужбовцям РФ. Скеровано до суду обвинувальні акти щодо 2 осіб, одну особу засуджено", – кажуть в Офісі генпрокурора.

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Зафіксовано факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин і катували.

Також прокурори виявили понад 30 фактів катування геніталій електрострумом, які застосовували до місцевого цивільного населення.

Загалом встановлено понад 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.

Раніше жорстокість тортур на Херсонщині вразила омбудсмена: у катівнях російських окупантів була навіть камера для підлітків.

Нагадаємо, у травні до суду скерували першу справу про зґвалтування під час війни.

Раніше УП. Життя розповідала, що робити, якщо ви стали жертвою зґвалтування, а також як запобігти вагітності після зґвалтування і впоратися з цим морально.