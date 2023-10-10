Журнал Playboy відмовився від співпраці з експорнозіркою, яка підтримала ХАМАС

Журнал Playboy припинив співпрацю з колишньою американською порнозіркою ліванського походження Мією Халіфою.

Причиною стали публікації Мії в соціальних мережах, де вона підтримала напад ХАМАС на Ізраїль, повідомляє The Times of Israel.

"Протягом останніх кількох днів Мія робила огидні та осудливі коментарі, вихваляючи напади ХАМАС на Ізраїль і вбивства невинних чоловіків, жінок і дітей", – йдеться в заяві редакції журналу.

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У своїх публікаціях колишня порнозірка зокрема закликала "борців за свободу Палестини" знімати штурм будівель горизонтально.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

"Я просто хочу переконатися, що є кадри у форматі 4k, на яких мої люди руйнують стіни в’язниці, щоб у нас були якісні матеріали для історичних книг", – написала вона у відповідь на критику.

В окремій публікації на Халіфа назвала фото бійців ХАМАС "картиною епохи Відродження".

Міа Халіфа народилася 10 лютого 1993 року в столиці Лівану Бейруті в родині ліванських католиків-маронітів. У 2000 році сім'я Мії перебралася до США.

Міа розпочала свою кар'єру в порноіндустрії в жовтні 2014 року. Халіфа стала однією з найпопулярніших "зірок" Pornhub. На сайті фільми з її участю включені до категорії "мусульманське порно" та "порно у хіджабі".

За словами Халіфи, вона знімалася в порнографії тільки три місяці і знайшла "більш нормальну роботу".

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Діяльність Мії Халіфи зустріли різкою критикою на Близькому Сході, де її звинуватили в осоромленні себе та своєї країни. Батьки Мії припинили спілкуватися з нею через вибір професії.