Вбили 7 бойовиків ХАМАС заради порятунку дітей: трагічна історія родини військових з Ізраїля

Рятуючи власних дітей від терористів ХАМАС, ізраїльське подружжя вбило семеро бойовиків, які прийшли до їхнього будинку. Чоловік з дружиною загинули.

Їхню історію розповів консул Ізраїлю у Західному регіоні України Олег Вишняков на своїй сторінці у Facebook.

Адар та Ітай Бердичівські із кібуцу Кфар Аза були офіцерами ізраїльської армії та мали вдома зброю.

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Коли бойовики наближалися до їхньої домівки, подружжя сховало своїх 10-місячних близнюків у мамаді (укріплена кімната в оселі). Самі вони залишилися чекати на палестинців у будинку, аби відвернути їхню увагу від дітей.

Фото: Олег Вишняков/Facebook

Адар та Ітай власноруч вбили семеро бойовиків. Однак подружжя загинуло.

Протягом 13-ти годин діти перебували самі у сховищі. Згодом їх знайшли дядько та дідусь.

"Вони у безпеці, оточені любов'ю та турботою. Їх знайшли брат Ітая та батько Адар, які весь цей час билися з терористами. (Вони – ред.) врятували десятки людей, але не змогли вчасно дістатися своїх близьких", – розповідає Олег Вишняков.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль ракетами та вдерся на територію країни.

9 жовтня Ізраїль повідомив, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля сектора Гази.

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Наразі відомо про близько 800 загиблих та 2500 поранених ізраїльтян.