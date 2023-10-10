Айсберг врізався в острів в Антарктиді, на якому живуть пінгвіни. Спойлер: ніхто не постраждав

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 жовтня 2023

В Антарктиді айсберг D-30A завдовжки понад 70 км зіштовхнувся з островом Кларенс, де зазвичай розмножуються пінгвіни.  

Жодна тварина не постраждала, оскільки в момент  зіткнення пінгвінів не було "вдома", повідомляє Space.com з посиланням на дані Обсерваторії NASA. 

За словами науковців, айсберг D-30A врізався в острів 6 вересня. 

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Згідно з супутниковими знімками, які зафільмували момент зіткнення, після того, як крижана гора врізалася у південне узбережжя острова, айсберг змінив напрямок на схід від острова. 

Фото: NASA

"Це найбільший залишковий уламок D-30, який з’явився у червні 2021 року, коли його "батько" D-28 врізався в сушу східній Антарктиді та розламався навпіл. Відтоді D-30A повільно дрейфував на захід уздовж узбережжя Антарктики", – кажуть науковці. 

Наприкінці 2022 року D-30A змінив курс і наблизився до острова Кларенс – найсхіднішого з Південних Шетландських островів, площа поверхні якого приблизно в 10 разів менша за D-30A. 

Вчені розповіли, що протягом кожної зими на острові Кларенс гніздяться близько 10 тисяч Ремінних пінгвінів.  

Фото: GettyImages

"Момент зіткнення був вдалим, оскільки пінгвіни туди ще не встигли повернутися", – сказала екологиня Університету Стоуні Брук у Нью-Йорку Хезер Лінч.

Вона додала, що якби зіткнення сталося через кілька місяців, коли пінгвіни були на острові, зіткнення мало б "досить серйозні" наслідки. 

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Раніше ми повідомляли, що в Антарктиді внаслідок глобального потепління загинули тисячі пташенят імператорських пінгвінів.

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