"Що не так з Гарвардом?" Випускників відомого вишу обурила заява студентів, які засудили дії Ізраїлю

Лист пропалестинських студентів Гарвардського університету щодо ситуації в Ізраїлі викликав обурення випускників відомого вишу.

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні низка студентських організацій Гарварда виступила зі спільною заявою, в якій поклала провину за розгортання насильства на владу Ізраїлю.

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"Протягом останніх двох десятиліть мільйони палестинців у Газі були змушені жити у в'язниці просто неба. Ізраїльські офіційні особи обіцяють "відчинити ворота пекла", а різанина в Газі вже почалася. Палестинці в Газі не мають притулку і їм нікуди втекти", – йдеться у листі.

Заяву підписали 34 студентські організації Гарварду, зокрема афроамериканська організація опору, асоціація арабських студентів-медиків і стоматологів, мусульманських студентів, група "гарвардських євреїв за визволення" тощо.

Видатні випускники Гарвардського університету засудили пропалестинську заяву і закликали університет вжити заходів проти підписантів.

Раніше Президент Гарвардського університету Клодін Гей і вище керівництво, зокрема 15 деканів, оприлюднили заяву, в якій є рядки про те, що "їхні серця розбиті через смерть і руйнування, спричинені нападом ХАМАС, спрямованим на громадян Ізраїлю".

Однак в заяві уникнули прямих посилань на заяву студентів чи реакцію на нього.

Гарвард є найвпливовішим університетом у політиці США, який випустив 8 колишніх президентів і 4 із 9 нинішніх суддів Верховного суду.

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Лоуренс Саммерс, колишній міністр фінансів США під керівництвом президента Демократичної партії Білла Клінтона та колишній президент університету, був одним із кількох випускників Гарвардського університету, які критикували нинішнє керівництво Гарвардського університету за відсутність відповіді.

"Мовчання керівництва Гарварду дозволило Гарварду виглядати в кращому випадку нейтральним щодо актів тероризму проти єврейської держави Ізраїль", – написав Саммерс.

Еліза Штефанік, представниця Республіканської партії США з Нью-Йорка та випускниця Гарварду, назвала цю заяву "огидною" через виправдання "вбивства невинних жінок і дітей".

Сенатор-республіканець Тед Круз, випускник юридичної школи Гарвардського університету, написав:

"Що в біса не так з Гарвардом?"