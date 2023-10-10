Через удар росіян по селу Гроза сиротами залишилися 6 дітей – Харківська ОВА

У селі Гроза Куп’янського району Харківської області, де внаслідок попадання російської ракети у кафе, загинуло 53 людини, повними сиротами залишилися 6 дітей.

Про це повідомив голова Харківської Обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону 10 жовтня.

За його словами, місцева влада наразі тримає контакт із близькими дітей.

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"За потреби використовуємо інститут усиновлення, тому що є велика кількість пропозицій від українських сімей, які готові надати дітям свою підтримку", – сказав він.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, де проходили поминки за померлим військовим.

Фото: ТГ Олега Синєгубова

Наразі відомо про 53 загиблих. За словами Синєгубова, наразі ще 5 людей вважаються такими, що пропали безвісти. Також ще є неідентифіковані тіла загиблих.