Через удар росіян по селу Гроза сиротами залишилися 6 дітей – Харківська ОВА

У селі Гроза Куп’янського району Харківської області, де внаслідок попадання російської ракети у кафе, загинуло 53 людини, повними сиротами залишилися 6 дітей.
Про це повідомив голова Харківської Обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону 10 жовтня.
За його словами, місцева влада наразі тримає контакт із близькими дітей.
"За потреби використовуємо інститут усиновлення, тому що є велика кількість пропозицій від українських сімей, які готові надати дітям свою підтримку", – сказав він.
Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, де проходили поминки за померлим військовим.
|Фото: ТГ Олега Синєгубова
Наразі відомо про 53 загиблих. За словами Синєгубова, наразі ще 5 людей вважаються такими, що пропали безвісти. Також ще є неідентифіковані тіла загиблих.
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