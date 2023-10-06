Внаслідок ракетного удару по Грозі загинуло молоде подружжя: що відомо про трагедію

Внаслідок ракетного удару по селі Гроза на Харківщині загинуло молоде подружжя – Денис і Ніна Козир.

Наразі відомо, що в кафе прощалися з загиблим Героєм Андрієм Козирем. Він загинув у 2022 році та був похованим у Дніпрі. Його син Денис організував ці поминки. Разом із батьком вони повернулися з Польщі ще на початку повномасштабного вторгнення до Львова. Після військкомату тата перекинули в Попасну, де він отримав смертельне поранення.

Син служив аж до червня. Потім переїхав у Грозу та одружився на 20-річній Ніні, яка працювала лаборантом у Харківській гуманітарно-педагогічній академії. Вона також загинула від удару.

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Фото: Олег Синєгубов

"Я дякую долі, що ці майже 4 роки, я провчилася, просиділа за однією партою, в одній хоровій партії разом з тобою. Я відкрила для неї світ волонтерства, вона закохала мене в свій народний спів, особливо піснею "Полюбила Петруся". Ми разом чудили, можливо колись і плакали, точно багато сміялись.

Я могла б і можу писати про цю світлу і добру людину вічно... Але хочу сказати одне – Ніна була донором крові, тож вона продовжить жити не лише в наших серцях, а і в інших", – пише її подруга Катерина Літвін.

Фото: Денис і Ніна Козир/соцмережі

В коментарі для "УП. Життя" вона розповіла, що Ніну називали "Артисткою", тому комусь вона запам'яталась саме так. Водночас для одногрупників дівчина була "Мівінкою". Катерина каже, що Ніна – добродушна, щира і творча людина.

"Якби не вся ця ситуація - мала б стати вчителем музики" – додає подруга загиблої.

Також вона додала, що Ніна дуже схожа на свою матусю. За її словами, життєрадісність і запал передалися саме від неї. А з Денисом хоч і була мала знайома, знає, що він був "чуйним, щедрим і ніжним".

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У Ніни залишилася молодша сестра Аліна. Катерина просить допомогти їй за можливості.

Крім Дениса і Ніни та її мами, загинули дідусь і бабуся.

Трагедія зачепила й іншого місцевого жителя Грози, Олександра Муховатого. У коментарі Суспільне він розповів, що теж втратив одразу 3-х членів родини: брата, невістку і маму. Він був у себе вдома, коли сталися події.

Побачивши клуб диму після вибуху, почав набирати рідних. Та ніхто слухавку не брав, крім племінника, який сповістив, що усі під завалами.

"Я одразу приїхав. Брата знайшли, маму з невісткою ще ні. Вони точно були там. Я у брата зі штанів діставав паспорт. Я ще не розумію, що сталося і як все буде. Я не можу ще в це повірити, ще не доходить", – говорить чоловік.

Фото: Олег Синєгубов

Він також додав, що від брата лишилася лише нижня частина тулуба.

Нагадаємо, 5-го жовтня, окупанти нанесли ракетний удар по селу Гроза в Харківській області. У результаті нього загинуло 52 особи. Серед них – 8-річна дитина. У селі рятувальники надалі проводять пошукові роботи та займаються ліквідацією наслідків із волонтерами. 6-го жовтня знайшли інші фрагменти тіла.

Відомо, що ракета влучила в місцевий магазин. Поряд із ним у кафе місцеві мешканці прощалися із загиблим військовим. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, на поминках в селі Гроза проживало 330 мешканців. На поминальному обіді був присутній принаймні один член кожної сім'ї у селі. Міністр додав, що є підозра того, що удар навів хтось із місцевих мешканців.

Раніше речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що росіяни могли думати про присутність військових на поминках. Водночас уже підтвердили, що у кафе були лише цивільні.