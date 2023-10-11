11 жовтня відзначають Міжнародний день дівчаток: історія та мета свята

11 жовтня відзначають Міжнародний день дівчаток.
Свято покликане привернути увагу на проблеми, з якими стикаються дівчата, а також сприяти розширенню їхніх можливостей та прав, повідомляють в Організації Об’єднаних Націй.
У 1995 році на Всесвітній конференції з питань жінок у Пекіні країни-учасниці одноголосно прийняли Пекінську декларацію, яка мала план просування прав дівчат.
Пекінська декларація стала першою, яка на цьому рівні привертає увагу до прав не лише жінок, а й дівчат.
|Фото: Westend61/GetyImages
У грудні 2011 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення, що 11 жовтня буде Міжнародним днем дівчат.
Привертаючи увагу до належного ставлення до прав дівчат у будь-якому віці, в майбутньому зможе побороти гендерні розбіжності, які торкаються половини людства, кажуть в ООН.
"Інвестиції в реалізацію можливостей дівчат-підлітків захищають їхні права сьогодні та обіцяють більш справедливе та квітуче майбутнє, у якому половина людства є рівноправним партнером у розв'язанні проблем, пов’язаних зі зміною клімату, політики, економіки чи здоров’я", – зазначають в ООН.
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|Маліха Абіді. Фото: The Guardian
Наразі чимало сфер, пов’язаних з новітніми технологіями, є "полями для хлопців", каже 25-річна мисткиня з Пакистану Маліха Абіді, пише The Guardian.
Дівчина створила організацію Women Rise, де через мистецтво художники привертають увагу до захисту освіти дівчат.
Зокрема, дівчина зробила колекцію з 10 тисяч токенів (NFT) і виставила їх на продаж. Зібрані кошти спрямують на головну мету компанії.
"Коли я переглядав сторінки різних NFT, одне було настільки зрозуміло: це поле для хлопців. Я спілкувався лише з кількома жінками", – сказала Абіді.
Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток.
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