11 жовтня відзначають Міжнародний день дівчаток: історія та мета свята

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
4777
11 жовтня 2023

11 жовтня відзначають Міжнародний день дівчаток. 

Свято покликане привернути увагу на проблеми, з якими стикаються дівчата, а також сприяти розширенню їхніх можливостей та прав, повідомляють в Організації Об’єднаних Націй. 

У 1995 році на Всесвітній конференції з питань жінок у Пекіні країни-учасниці одноголосно прийняли Пекінську декларацію, яка мала план просування прав дівчат. 

Реклама:

Пекінська декларація стала першою, яка на цьому рівні привертає увагу до прав не лише жінок, а й дівчат.

Фото: Westend61/GetyImages

У грудні 2011 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення, що 11 жовтня буде Міжнародним днем дівчат.

Привертаючи увагу до належного ставлення до прав дівчат у будь-якому віці, в майбутньому зможе побороти гендерні розбіжності, які торкаються половини людства, кажуть в ООН. 

"Інвестиції в реалізацію можливостей дівчат-підлітків захищають їхні права сьогодні та обіцяють більш справедливе та квітуче майбутнє, у якому половина людства є рівноправним партнером у розв'язанні проблем, пов’язаних зі зміною клімату, політики, економіки чи здоров’я", – зазначають в ООН. 

Читайте також:  "Мама шукає весільні сукні для поховання": у Краматорську через обстріл РФ загинули 14-річні близнючки

Маліха Абіді. Фото: The Guardian

Наразі чимало сфер, пов’язаних з новітніми технологіями, є "полями для хлопців", каже 25-річна мисткиня з Пакистану Маліха Абіді, пише The Guardian.

Реклама:

Дівчина створила організацію Women Rise, де через мистецтво художники привертають увагу до захисту освіти дівчат. 

Зокрема, дівчина зробила колекцію з 10 тисяч токенів (NFT) і виставила їх на продаж. Зібрані кошти спрямують на головну мету компанії. 

"Коли я переглядав сторінки різних NFT, одне було настільки зрозуміло: це поле для хлопців. Я спілкувався лише з кількома жінками", – сказала Абіді. 

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток. 

Читайте також:Мистецтво говорити "НІ!". Як українські дівчата знаходили справу свого життя


Реклама:


Реклама:
 10455
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4792
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3538
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат