11 жовтня відзначають Міжнародний день дівчаток: історія та мета свята

11 жовтня відзначають Міжнародний день дівчаток.

Свято покликане привернути увагу на проблеми, з якими стикаються дівчата, а також сприяти розширенню їхніх можливостей та прав, повідомляють в Організації Об’єднаних Націй.

У 1995 році на Всесвітній конференції з питань жінок у Пекіні країни-учасниці одноголосно прийняли Пекінську декларацію, яка мала план просування прав дівчат.

Реклама:

Пекінська декларація стала першою, яка на цьому рівні привертає увагу до прав не лише жінок, а й дівчат.

У грудні 2011 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення, що 11 жовтня буде Міжнародним днем дівчат.

Привертаючи увагу до належного ставлення до прав дівчат у будь-якому віці, в майбутньому зможе побороти гендерні розбіжності, які торкаються половини людства, кажуть в ООН.

"Інвестиції в реалізацію можливостей дівчат-підлітків захищають їхні права сьогодні та обіцяють більш справедливе та квітуче майбутнє, у якому половина людства є рівноправним партнером у розв'язанні проблем, пов’язаних зі зміною клімату, політики, економіки чи здоров’я", – зазначають в ООН.

Маліха Абіді. Фото: The Guardian

Наразі чимало сфер, пов’язаних з новітніми технологіями, є "полями для хлопців", каже 25-річна мисткиня з Пакистану Маліха Абіді, пише The Guardian.

Реклама:

Дівчина створила організацію Women Rise, де через мистецтво художники привертають увагу до захисту освіти дівчат.

Зокрема, дівчина зробила колекцію з 10 тисяч токенів (NFT) і виставила їх на продаж. Зібрані кошти спрямують на головну мету компанії.

"Коли я переглядав сторінки різних NFT, одне було настільки зрозуміло: це поле для хлопців. Я спілкувався лише з кількома жінками", – сказала Абіді.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток.