"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 серпня 2023

Внаслідок ракетного удару РФ по житловому кварталу в Запоріжжю 9 серпня загинуло 3 людей. Серед них – подруги-музикантки Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина.

Дівчат об’єднував дует Similar girls, повідомила їхня подруга Вікторія Книш на сторінці Матвіївського сільського центру культури і дозвілля.

"Вони грали на всіх наших святах та дарували заряджений та гарний настрій", – йдеться в повідомленні. 

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У коментарі "УП. Життя" Вікторія Книш розповіла, що дівчата заснували гурт після початку повномасштабного вторгнення.  

Світлана Сємєйкіна (ліворуч) та Крістіна Спіцина. Фото: Вікторія Книш

Світлана з Крістіною познайомилися на концерті для військових, у якому кожна з них брала участь. 

"З того часу вони були як рідні сестри. Ледь не кожен вечір виступали в кафе, ресторанах, заходах чи просто неба. Майже всі пісні були присвячені захисникам та подіям в Україні", – розповіла Вікторія. 

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Директорка Опорного закладу освіти "Всесвіт" Матвіївської сільради Олена Фесенко розповіла, що дівчата – 18-річна Світлана Сємєйкіна та 21-річна Крістіна Спіцина – закінчили Матвіївську музичну школу. 

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За словами жінки, юні музикантки мали лише одну мету – зібрати якомога більше грошей для української армії. 

"Світлана грала на басгітарі, а Крістіна з першого класу співала, мріяла бути співачкою. Вона брала участь у сільських концертах, в районних та обласних конкурсах. Хороші, веселі, добрі дівчата були", – зазначила жінка в коментарі "УП. Життя". 

За словами директорки, після ракетного обстрілу РФ загинула Світлана, за життя Крістіни боролися лікарі. Дівчина померла в реанімації о 5 ранку 10 серпня.  

Олена Фесенко додала, що Крістіна з багатодітної родини, тато дівчини служить в Національній гвардії. 

28 червня на сторінці 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" Національної гвардії опублікували відео з дівчатами. 

На відео вони подякували своїм батькам, які служать в бригаді й виконали українську народну пісню "Засинає чорний ліс".

Раніше ми розповідали про переселенців з Бахмуту, які загинули через падіння уламків російського дрона на багатоповерхівку. 

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