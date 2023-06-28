"Мама шукає весільні сукні для поховання": у Краматорську через обстріл РФ загинули 14-річні близнючки

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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28 червня 2023

У Краматорську на Донеччині внаслідок російського обстрілу закладу харчування ввечері 27 червня загинули 9 осіб, серед яких – 14-річні близнючки Анна та Юлія Аксенченки. 

У цьому році дівчата закінчили 8 клас Краматорської школи №24, а у вересні мали святкувати своє 15-річчя, повідомляють в Управлінні освіти Краматорської міськради.   

У коментарі "УП. Життя" вчителька з математики та виконуюча обов’язки директорки школи №24 Людмила Осадча розповіла, що сестри були старанними ученицями, вміли гарно малювати, тому завжди допомагали з оформленням шкільних свят. 

Після початку повномасштабного вторгнення дівчата виїхали з міста в село, звідки навчалися дистанційно, каже вчителька. 

Аня та Юля Аксенченки. Фото: Юлія Аксенченко/Instagram

"З міркувань безпеки, вони переїхали в сільську місцевість ближче до Добропілля, це 50 км від Краматорська. В місто приїжджали на канікули, аби побачити маму, яка працює в місцевій хірургії", – розповідає Людмила Осадча. 

За її словами, дівчата повернулися в Краматорськ за кілька днів до трагедії. Вчителька розповідає, що це друга втрата для місцевої школи – в лютому внаслідок російського обстрілу загинула директорка закладу.  

"Вони – близнючки й зовні були дуже схожі, але характери в них різні. Аня була більш "пряма", а Юля – трохи тихіша. Аня завжди її підтримувала та допомагала. 

Їхня мама нині шукає весільні сукні для них, але у нас в місті такого немає зараз, жоден салон не працює", – мовить викладачка й додає, що дівчат поховають у Добропіллі. 

Фото: Управління освіти Краматорської міськради

Нагадаємо, в Одесі після нічного російського обстрілу в ніч на 10 червня через падіння уламків дрона на багатоповерхівку загинуло подружжя переселенців з Бахмута. 

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