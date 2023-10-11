Суд заборонив НАЗЯВО виносити рішення щодо плагіату в роботі ректорки Харківського вишу ім. Каразіна

Ректорка Харківського національного університету імені Каразіна Тетяна Кагановська подала до суду на Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, аби припинити перевірку своєї роботи на плагіат.

Суд заборонив розглядати скаргу про плагіат в її дисертації, повідомив колишній професор Сумського державного університету Олег Смірнов з посиланням на ухвалу суду від 5 жовтня.

За його словами, комітет з питань етики мав розглянути плагіат в дисертації ректорки до 9 вересня, однак продовжив термін розгляду до 9 жовтня.

Реклама:

5 жовтня суд ухвалив рішення про "визнання дій (щодо перевірки дисертації – ред.) протиправними".

Фото: May Lim/GettyImages

У коментарі "УП. Життя" очільник Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко розповів, що Тетяна Кагановська подала позов до суду про те, що нацагентство, на її думку, не має права перевіряти її роботу на плагіат.

"Також ректорка подала позов, який забороняє вчиняти будь-які дії до розгляду справи по суті. Тобто поки перший позов про повноваження нацагентство не буде розглянуто, йому забороняється вчинятися будь-які дії.

У нас подібних кейсів вже три", – сказав очільник НАЗЯВО.

Подібне рішення раніше суд виніс в.о. ректорки Вінницького медуніверситету.

За словами координаторки антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Світлани Вовк, відповідні ухвали суду – це "серйозний прецедент створення умов безкарності для злодіїв від науки".

Реклама:

"Якщо НАЗЯВО не знайде правового механізму розблокування цієї ситуації, то всі викриті плагіатори спробують втекти від відповідальності таким чином", – зазначила вона.