На відбудову університету Каразіна у Харкові треба мінімум 3,5 млрд гривень – ректорка

На відновлення зруйнованих російськими ракетами корпусів Національного університету Каразіна у Харкові необхідно мінімум 3,5 мільярди гривень.

Про це розповіла ректорка вишу Тетяна Кагановська в інтерв'ю "УП. Життя".

"Приблизно на відбудову нам потрібно 3,5 мільярди гривень. Але в цю суму не враховано обладнання.

Ми не до кінця розуміємо, що всередині можемо відновити", – розповіла Кагановська.

Як може виглядати корпус університету Каразіна на вулиці Мироносицькій у Харкові в майбутньому. Дизайнер Іван Огієнко розробив проєкт. Фото: Університет Каразіна

За її словами, керівництво вищого навчального закладу перебуває на зв'язку з Міністерством освіти і науки. Ректори українських вишів заповнюють спеціальні форми, де повідомляють про те, що відбувається у ВНЗ.

Як розповіла Кагановська, з початку війни від російських ракет постраждали Фізико-технічний факультет університету, бібліотека, Музей природи, спорткомплекс "Каразінський", прямим влучанням зруйновано корпус економічного факультету.

Також значних руйнувань зазнали два гуртожитки університету.

"Ми порахували, скільки наших викладачів залишилась без житла – і це також втрати для університету.

Для того, щоб наші викладачі повернулись працювати, ми повинні їм надати якесь житло", – наголосила Тетяна Кагановська.

Один із найкращих університетів країни тепер в руїнах після обстрілів росіян. Фото: Університет Каразіна

Детальніше про те, яких матеріальних та людських втрат зазнав Національний університет імені Каразіна у Харкові, читайте у матеріалі: Університет Каразіна – це серце Харкова, а серце рухати не можна. Інтерв’ю з ректоркою вишу.

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