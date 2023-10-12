Громадянина Швеції засудили за відео зі спаленням Корану

Вперше у світі громадянина Швеції засудили за спалення Корану.

Суд визнав винним 27-річного мешканця міста Лінчепінгу, який у 2020 році спалив священну книгу мусульман і розмістив відео у Twitter, повідомляє Bloomberg.

Спалення Корану як таке не є порушенням закону, однак районний суд дійшов висновку, що обвинувачений погрожував мусульманам, коли опублікував відео, на якому він спалює священну книгу ісламу.

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Шведа визнали винним у "агітації проти етнічної чи національної групи" та дали два роки умовно.

Відео було опубліковано 11 вересня 2020 року. На ньому зображено спалювання Корану разом із беконом на грилі для барбекю, і все це супроводжувалося музикою, яка, як йдеться у судовому рішенні, "тісно пов'язана" з терактом 2019 року в мечетях у Новій Зеландії, де загинула 51 людина.

"Суд встановив, що відео спрямоване проти мусульман, а не ісламу як релігії. Зміст відео та спосіб, у який воно було опубліковано, чітко показує, що основною метою підсудного не могло бути нічого іншого, окрім погроз і виразу неповаги", – йдеться в заяві суду.

Нагадаємо, в Індонезії блогерку ув'язнили за те, що вона прочитала мусульманську молитву перед тим, як з'їсти свинину.

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