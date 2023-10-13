Науковці порахували, скільки льоду розтануло в Антарктиді за 25 років

Науковці порахували, що Антарктида втратила близько 7,5 трлн тонн льоду з 1997 року.

Це понад 40% шельфового льодовика, пише The Guardian з посиланням на науковий друкований журнал Scientific Advances.

Вчені з Університету Лідса підрахували, що 67 трлн тонн льоду було втрачено на заході, тоді як 59 трлн тонн було додано на сході між 1997 і 2021 роками, що призвело до чистих втрат у 7,5 трлн тонн.

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Шельфовий льодовик є продовженням льодовика та уповільнює швидкість течії його уламків в море. Коли вони тануть, льодовики викидають більшу кількість прісної води в море. Це може призвести до порушення течій Південного океану.

"Існує неоднозначна картина погіршення стану шельфового льодовика, і це пов’язано з температурою океану та океанськими течіями навколо Антарктиди.

Західна половина піддається впливу теплої води, яка може швидко розмити шельфовий льодовик знизу, тоді як більша частина східної Антарктиди зараз захищена від теплої води поблизу смугою холодної води на узбережжі", – зазначив експерт у галузі спостереження за Землею та керівник дослідження Доктор Бенджамін Девісон.

Дослідники переглянули понад 100 000 зображень, зроблених з супутника, щоб проаналізувати стан шельфового льодовика. Вони визначили, що за 25 років в океан потрапило приблизно 67 мільйонів тонн прісної води.

Науковці вважають, що втрата льоду є результатом кліматичної кризи, тому що лід відновлювався б, якби танення було частиною циклу природних змін.

"Ми очікували, що більшість шельфових льодовиків пройдуть цикли швидкого, але короткочасного скорочення, а потім повільно відростуть. Натомість ми бачимо, що майже половина з них зменшується без ознак відновлення", – додав вчений.

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Нагадаємо, нещодавно дослідники також встановили, що Антарктида нагрівається та тане швидше за попередні прогнози.