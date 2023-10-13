Українські рятувальники посіли 2 місце на міжнародному конкурсі

Українські рятувальники посіли друге місце серед 17 країн-учасниць на чемпіонаті світу Firefighter Challenge, який проходить у США.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Пари учасників у повній амуніції змагалися в імітації гасіння пожеж. Змагання передбачали 5 завдань, серед яких – підйом на 5-поверхову висоту, перетягування шлангів, порятунок "жертви" тощо.
"Упродовж 4 днів наші незламні хлопці та дівчата вражали світ своєю відвагою та демонстрували неабияку витримку та силу під час змагань", – розповіли у ДСНС.
|Фото: ДСНС
У команді було 7 рятувальників:
- Олександр Баран;
- Володимир Дудка;
- Світлана Марусенко;
- Марія Лебединська;
- Роман Сильчук;
- Ігор Поліщук;
- Максим Березнюк.
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Не вдалося випередити лише команду Польщі – розрив становив кілька секунд.
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Нагадаємо, минулого року Олександр Баран переміг на Firefighter Challenge у категорії "Чоловічий тандем".
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