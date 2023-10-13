Українські рятувальники посіли 2 місце на міжнародному конкурсі

Українські рятувальники посіли друге місце серед 17 країн-учасниць на чемпіонаті світу Firefighter Challenge, який проходить у США.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пари учасників у повній амуніції змагалися в імітації гасіння пожеж. Змагання передбачали 5 завдань, серед яких – підйом на 5-поверхову висоту, перетягування шлангів, порятунок "жертви" тощо.

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"Упродовж 4 днів наші незламні хлопці та дівчата вражали світ своєю відвагою та демонстрували неабияку витримку та силу під час змагань", – розповіли у ДСНС.

Фото: ДСНС

У команді було 7 рятувальників:

Олександр Баран;

Володимир Дудка;

Світлана Марусенко;

Марія Лебединська;

Роман Сильчук;

Ігор Поліщук;

Максим Березнюк.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jeffrey W Jones (@jeffreywjonesphotos)

Не вдалося випередити лише команду Польщі – розрив становив кілька секунд.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jeffrey W Jones (@jeffreywjonesphotos)

Нагадаємо, минулого року Олександр Баран переміг на Firefighter Challenge у категорії "Чоловічий тандем".

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