Українські рятувальники посіли 2 місце на міжнародному конкурсі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 жовтня 2023

Українські рятувальники посіли друге місце серед 17 країн-учасниць на чемпіонаті світу Firefighter Challenge, який проходить у США.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пари учасників у повній амуніції змагалися в імітації гасіння пожеж. Змагання передбачали 5 завдань, серед яких – підйом на 5-поверхову висоту, перетягування шлангів, порятунок "жертви" тощо.

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"Упродовж 4 днів наші незламні хлопці та дівчата вражали світ своєю відвагою та демонстрували неабияку витримку та силу під час змагань", – розповіли у ДСНС.

 Фото: ДСНС

У команді було 7 рятувальників: 

  • Олександр Баран;
  • Володимир Дудка;
  • Світлана Марусенко;
  • Марія Лебединська;
  • Роман Сильчук;
  • Ігор Поліщук;
  • Максим Березнюк.
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Допис, поширений Jeffrey W Jones (@jeffreywjonesphotos)

Не вдалося випередити лише команду Польщі – розрив становив кілька секунд.

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Допис, поширений Jeffrey W Jones (@jeffreywjonesphotos)

Нагадаємо, минулого року Олександр Баран переміг на Firefighter Challenge у категорії "Чоловічий тандем".

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