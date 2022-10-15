Український рятувальник встановив рекорд під час міжнародних змагань пожежників

Рятувальник із Києва Олександр Баран переміг на змаганнях Firefighter Challenge, які проходять у США.

Перемогу він здобув разом із рятувальником з Північної Америки у категорії "Чоловічий тандем", повідомляють у ДСНС.

Тандем пожежників встановив світовий рекорд, пройшовши випробування з часом 01:06:80.

Окрім цього пожежник Олександр Баран приймав участь і в індивідуальних змаганнях, де посів друге місце.

Фото: ДСНС

Також в індивідуальних змаганнях серед жінок 3 місце посіла українка Оксана Чехместренко.

Це 31-й чемпіонат світу серед найсильніших рятувальників Firefighter Challenge, який проходив з 10 по 15 жовтня.

У ньому взяла участь і команда з України, яку представили рятувальники ДСНС з Києва, Рівного та Львова.

Firefighter Challenge – це найбільша спортивна подія для професійних пожежників.

Чемпіонат містить змагання в 5 видах випробувань, які намагаються виконати за найшвидший час.