Український рятувальник встановив рекорд під час міжнародних змагань пожежників

Рятувальник із Києва Олександр Баран переміг на змаганнях Firefighter Challenge, які проходять у США.
Перемогу він здобув разом із рятувальником з Північної Америки у категорії "Чоловічий тандем", повідомляють у ДСНС.
Тандем пожежників встановив світовий рекорд, пройшовши випробування з часом 01:06:80.
Окрім цього пожежник Олександр Баран приймав участь і в індивідуальних змаганнях, де посів друге місце.
|Фото: ДСНС
Читайте також: Українські ветерани здобули перші медалі на "Іграх Нескорених-2022"
Також в індивідуальних змаганнях серед жінок 3 місце посіла українка Оксана Чехместренко.
Це 31-й чемпіонат світу серед найсильніших рятувальників Firefighter Challenge, який проходив з 10 по 15 жовтня.
У ньому взяла участь і команда з України, яку представили рятувальники ДСНС з Києва, Рівного та Львова.
Firefighter Challenge – це найбільша спортивна подія для професійних пожежників.
Чемпіонат містить змагання в 5 видах випробувань, які намагаються виконати за найшвидший час.
Читайте також: Українські спортсменки здобули у перший день Всесвітніх ігор 4 медалі