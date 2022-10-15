Український рятувальник встановив рекорд під час міжнародних змагань пожежників

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
5612
15 жовтня 2022

Рятувальник із Києва Олександр Баран переміг на змаганнях  Firefighter Challenge, які проходять у США.

Перемогу він здобув разом із рятувальником з Північної Америки у категорії "Чоловічий тандем", повідомляють у ДСНС.

Тандем пожежників встановив світовий рекорд, пройшовши випробування з часом 01:06:80.

Реклама:

Окрім цього пожежник Олександр Баран приймав участь і в індивідуальних змаганнях, де посів друге місце.

Фото: ДСНС

Читайте також: Українські ветерани здобули перші медалі на "Іграх Нескорених-2022"

Також в індивідуальних змаганнях серед жінок 3 місце посіла українка Оксана Чехместренко.

Це 31-й чемпіонат світу серед найсильніших рятувальників Firefighter Challenge, який проходив з 10 по 15 жовтня.

У ньому взяла участь і команда з України, яку представили рятувальники ДСНС з Києва, Рівного та Львова.

Firefighter Challenge – це найбільша спортивна подія для професійних пожежників. 

Реклама:

Чемпіонат містить змагання в 5 видах випробувань, які намагаються виконати за найшвидший час.

Читайте також: Українські спортсменки здобули у перший день Всесвітніх ігор 4 медалі


Реклама:


Реклама:
 5596
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3356
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3345
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат